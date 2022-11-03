【金融峰會】陳茂波：與港元對賭必定失敗 本港市場現時沒有擔憂

財政司司長陳茂波在「國際金融領袖投資峰會」的「與國際投資者對話」研討會上致辭時表示，現時全球經濟前景和投資環境對極具挑戰性，供應鏈受阻未能緩解，而各國央行亦為降低通脹而收緊貨幣政策。

（Tim攝）



他指出，香港作為國際金融中心，也是一個小型和開放的經濟體，幾乎沒有自然資源，嚴重依賴外部貿易和投資，其經濟極易受到外部波動的影響，外界的市場動盪也會對香港造成影響。



他提及，政府非常重視確保香港的金融穩定和安全，並指港元的聯繫匯率制度，使港元兌美元對的匯率保持在7.75至7.85，而外匯儲備約為4300億美元，相當於香港貨幣基礎的1.7倍，坦言如果你與港元對賭，你一定會輸（if you bet against Hong Kong dollar，you are bound to lose）。



他續指，最近港股市場較為波動，有人呼籲港府應該有所作為，並指政府每天也會深入分析其市場表現，認為在審視了眾多數據後，暫時市場並沒有要擔憂的地方（no cause for alarm），又認為香港作為國際金融中心，有具深度的流動性及高透明度等優勢，直指香港為亞洲最佳的國際金融中心。



陳茂波料美國或進一步加息 現時樓市措施無需要調整





（Tim攝）

美國聯儲局宣布加息0.75厘，陳茂波表示，是次美聯儲加息0.75厘屬市場預期之內，今年連續第六次加息，為40年來最高，未來加息步伐或放緩，但不能期望很快停止，預期美國未來可能進一步加息，亦要為相關情況對金融市場的影響會否持續作預備。



他指出，本港第三季GDP錄負增長4.5%，連續三季錄得收縮，認為經濟情況挑戰不少，主要成因為出口下跌較多，外圍經濟環境「麻麻地」，使需求有所萎縮，而疫情亦打亂了跨境運輸等，但根據政府的研判，若疫情繼續受控，對外往來繼續恢復，本港經濟將會穩定下來，認為對樓市及金融的相關影響不需要過分擔心。



他又提及，現時本港負資產個案約500多宗，與1997-2003年低潮時期比較，形容並不算高，亦指現時不少負資產均為銀行職員的職員貸款，在樓價下跌的情況，相關個案受到比較大的影響，政府會繼續留意相關情況。



他續指，現時樓市繼續輕微下跌，屬意料中事，而在審視樓市各項情況後，認為現時相關需求管控措施不需要作調整。

檢疫絕對沒有特別安排 與香港市民一視同仁

（Tim攝）

陳茂波表示，是次活動相當成功，國際金融機構領袖也很踴躍，認為是次活動屬好機遇，就環球經濟議題作討論，形容氣氛熱烈。



他指出，是次活動得到廣泛支持，是由於國際投資者仍關注香港國際金融中心的吸引力，大灣區以及內地的投資機會，希望未來其他旅客能透過更多不同活動來港。



他表示，坐在台下時一直配戴口罩，除了在上台發言時短暫除下口罩，強調當時與台下觀眾有相當距離，而是次返港入境時，就防疫檢疫安排，與所有市民一樣一視同仁，強調「絕對無任何特殊安排」。

撰文：經濟通採訪組

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