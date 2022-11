【金融峰會】陳茂波:與港元對賭必定失敗 本港市場現時沒有擔憂

財政司司長陳茂波在「國際金融領袖投資峰會」的「與國際投資者對話」研討會上致辭時表示,現時全球經濟前景和投資環境對極具挑戰性,供應鏈受阻未能緩解,而各國央行亦為降低通脹而收緊貨幣政策。

(Tim攝)



他指出,香港作為國際金融中心,也是一個小型和開放的經濟體,幾乎沒有自然資源,嚴重依賴外部貿易和投資,其經濟極易受到外部波動的影響,外界的市場動盪也會對香港造成影響。



他提及,政府非常重視確保香港的金融穩定和安全,並指港元的聯繫匯率制度,使港元兌美元對的匯率保持在7.75至7.85,而外匯儲備約為4300億美元,相當於香港貨幣基礎的1.7倍,坦言如果你與港元對賭,你一定會輸(if you bet against Hong Kong dollar,you are bound to lose)。



他續指,最近港股市場較為波動,有人呼籲港府應該有所作為,並指政府每天也會深入分析其市場表現,認為在審視了眾多數據後,暫時市場並沒有要擔憂的地方(no cause for alarm),又認為香港作為國際金融中心,有具深度的流動性及高透明度等優勢,直指香港為亞洲最佳的國際金融中心。



陳茂波料美國或進一步加息 現時樓市措施無需要調整





(Tim攝)

美國聯儲局宣布加息0.75厘,陳茂波表示,是次美聯儲加息0.75厘屬市場預期之內,今年連續第六次加息,為40年來最高,未來加息步伐或放緩,但不能期望很快停止,預期美國未來可能進一步加息,亦要為相關情況對金融市場的影響會否持續作預備。



他指出,本港第三季GDP錄負增長4.5%,連續三季錄得收縮,認為經濟情況挑戰不少,主要成因為出口下跌較多,外圍經濟環境「麻麻地」,使需求有所萎縮,而疫情亦打亂了跨境運輸等,但根據政府的研判,若疫情繼續受控,對外往來繼續恢復,本港經濟將會穩定下來,認為對樓市及金融的相關影響不需要過分擔心。



他又提及,現時本港負資產個案約500多宗,與1997-2003年低潮時期比較,形容並不算高,亦指現時不少負資產均為銀行職員的職員貸款,在樓價下跌的情況,相關個案受到比較大的影響,政府會繼續留意相關情況。



他續指,現時樓市繼續輕微下跌,屬意料中事,而在審視樓市各項情況後,認為現時相關需求管控措施不需要作調整。

檢疫絕對沒有特別安排 與香港市民一視同仁

(Tim攝)

陳茂波表示,是次活動相當成功,國際金融機構領袖也很踴躍,認為是次活動屬好機遇,就環球經濟議題作討論,形容氣氛熱烈。



他指出,是次活動得到廣泛支持,是由於國際投資者仍關注香港國際金融中心的吸引力,大灣區以及內地的投資機會,希望未來其他旅客能透過更多不同活動來港。



他表示,坐在台下時一直配戴口罩,除了在上台發言時短暫除下口罩,強調當時與台下觀眾有相當距離,而是次返港入境時,就防疫檢疫安排,與所有市民一樣一視同仁,強調「絕對無任何特殊安排」。

撰文:經濟通採訪組

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛! ► 立即觀看