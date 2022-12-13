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【新冠肺炎】李家超：明天起市民不用再掃安心出行並取消黃碼

13/12/2022

　　行政長官李家超出席行政會議前見傳媒時表示，本港將更新防疫措施，周三（14日）起，市民將不用再掃「安心出行」，但會保留疫苗通行證在部分指定處所（例如食肆）使用。當局亦會取消黃碼，如果市民確診將是紅碼，若沒有確診則全部是藍碼，包括入境入人士。

 

（資料圖片）

 


　　李家超指，政府推行任何防疫措施都是按實際情況、數據和風險評估來決定，確保精準抗疫，醫務衞生局局長盧寵茂下午會主持記者會，講述最新措施的詳情。李家超相信取消黃碼不會增加社區病毒傳播風險。


與內地通關 首階段冀先加大配額


　　李家超提到，香港經濟及社會活動已動起來和活起來，包括過去星期日（11日）開通將藍隧道及跨灣連接路、馬場有國際賽事等。而周一（12日）起粵港跨境貨車司機可以直接以「點對點」形式前往作業點提貨或交貨，他相信有關措施可改善貨車司機的工作，對物價亦有幫助。


　　被問到與內地通關的進展時，他指目標是盡快進行，但要按疫情推進，也要配合內地的防疫措施，首階段希望先加大配額，如有最新措施會第一時間公布。

 

非常重視播錯國歌事件 將再發信谷歌跟進

 


　　李家超表示，非常重視播錯國歌的事件，國歌非常重要，涉國家的尊嚴，認為任何時候都不應播錯國歌。對於Google（谷歌）拒絕在顯示「香港國歌」搜尋結果時，將「中國國歌」置頂，當局會再向Google發信跟進國歌搜尋結果事宜。


　　李家超指，國歌代表一個國家，確保國歌正確播放是對國家和人民的尊重，相信這是普遍的原則，當局會再檢視還有甚麼可做。他表示，知道置頂安排技術上可以做到，例如向谷歌付款買廣告便可，而谷歌也有方法移除不正確的資料。他留意到Google曾同意根據歐洲法院的裁決，刪除與個人隱私相關數據，而國歌涉及國家民族尊嚴，屬大是不非的事情，任何負責任的機構必須認真處理。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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