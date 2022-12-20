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【新冠肺炎】周四起撤銷宴會人數上限　入酒吧及本地遊等毋須快測

20/12/2022

　　醫務衞生局宣布進一步放寬社交距離措施，本周四(22日)起，撤銷餐飲處所如酒吧、酒館等表列處所的容量限制；撤銷宴會的人數上限；撤銷進入酒吧、酒館、夜店、夜總會、宴會以及參與本地遊人士的快測要求；公眾娛樂場所、體育的戶外範圍，及麻將天九耍樂處所容許飲食。口罩令和疫苗通行證要求則繼續維持。同時會與文化體育及旅遊局和業界討論本地遊活動的人數限制。

 

（Andrew攝）



感染個案維持高水平但疫情趨穩定

　　衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周，每日平均有15691宗新冠呈報個案，按周微升12%。他說，自兩星期前，個案水平突破14000宗，近期個案水平徘佪14000至15000宗水平，認為疫情似乎穩定下來。


　　歐家榮稱，本地感染個案按周升11.7%；輸入個案按周升18.8%；輸入個案佔每日確診所有個案的5.7%。本港入境旅客逐步上升，由上月中約9萬多名入境旅客，升至最近一周近12萬人，當中驗到陽性的比例為4.28%，認為是維持在穩定水平。


　　歐家榮又指，污水監測仍在高水平，人均污水病毒含量在150至200萬左右。至於港大的即時病毒有效繁殖率，由12月初的近1.37，下降至最新的1.18。
　
疫情進入平台期 有空間放寬社交距離措施

　　醫務衞生局副局長李夏茵表示，死亡及住院個案上升，急診室輪候時間長對醫療系統有壓力，預計聖誕節及農曆新年長假期，市民社區活動增加，低溫天氣會令住院需求增加，但認為現時疫情進入平台期，有空間放寬社交距離措施。


　　被問到何時撤銷口罩令和限聚令，李夏茵回應指，口罩是成本效益高的防疫措施，形容會是復常過程中最後才會考慮調整的措施，冀先借助口罩令渡過流感及新冠高峰。她又稱，政府會再審視環境，重申臨近聖誕節和冬季，如疫情情況穩定，相信一籃子的社交距離措施會逐一放寬。

 

撰文：經濟通採訪組

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