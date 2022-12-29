  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【懶人包】一文看最新解禁之疫情措施

29/12/2022

　　行政長官李家超早前主持「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布由今日起將解禁大部分疫情措施，其中包括：


．取消密切接觸者的「檢疫令」及不再界定密切接觸者、取消疫苗通行證；


．取消由海外、內地、澳門及台灣入境的強制核酸檢測要求，改向入境人士發出進行快測到第五天的健康建議；


．同時取消包括限聚令、1.5米餐桌距離等所有社交距離措施，但仍維持「口罩令」。


 　　李家超解釋放寬防疫措施時指，本港疫苗接種率高，亦已有250萬人確診過，本港已有防疫屏障，香港有足夠抗疫藥物，醫護人員已有經驗應對疫情；醫管局應對力已加強；市民對病毒更多認識，有更多自我防禦能力，聚焦防重症，防死亡等高風險群組。

李家超：盼1月15日前可落實通關，方案仍需中央審批


　　李家超表示，由政務司長陳國領導的「通關事務協調組」會與內地單位再商討重開口岸和人數等細節，當局會確保運力到位以及通關暢順，希望最遲在明年1月15日在中央批准後落實通關。


對日本限制港航班感失望，將協助受影響市民


　　被問及日本限制本港航班只經四個指定機場升降，行政長官李家超對此表示失望，認為香港航班不應只使用這四個機場，已接觸駐港日本領事館，表達對事件關注；在東京的經貿辦已提供協助予有需要港人，航空公司也有提供資料給旅客，例如如何搭交通工具到四個機場，經貿辦隨時準備提供協助，希望相關限制盡早取消。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.480

異動股

02313

申洲國際

86.600

異動股

01797

新東方在綫

52.750

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.510
  • 02313 申洲國際
  • 86.450
  • 01797 新東方在綫
  • 52.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 36.850
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.770
股份推介
  • 01725 香港航天科技
  • 5.630
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.495
  • 目標︰$0.60
  • 02319 蒙牛乳業
  • 35.700
  • 目標︰$40.00
  • 06055 中煙香港
  • 11.400
  • 目標︰$12.20
  • 00017 新世界發展
  • 21.900
  • 目標︰$26.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 327.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.900
  • 00388 香港交易所
  • 337.400
  • 00001 長和
  • 46.800
  • 02333 長城汽車
  • 9.830
報章貼士
  • 00451 協鑫新能源
  • 1.270
  • 目標︰--
  • 03988 中國銀行
  • 2.820
  • 目標︰$3.20
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.580
  • 目標︰$2.85
熱炒概念股
即時重點新聞

29/12/2022 07:50  《國金頭條》中國結束清零歐美心慌慌，打殘聖誕行情美股連跌2日

29/12/2022 08:31  《盤前攻略》蘋果遭下調明年首季出貨量預測，恒指牛證數量飆升

29/12/2022 08:16  《國企紅籌》中交建(1800)建議借殼祁連山分拆設計業務上市

29/12/2022 08:16  《國企紅籌》東風集團(0489)1.3億人幣購南斗六星76%

29/12/2022 08:16  華潤置地(01109)124億元人幣購3綜合物業項目

29/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒５３億元，買騰訊沽中海油

29/12/2022 08:23  【大行炒Ｄ乜】花旗薦買領展，大和維持中國電力跑贏大市

23/12/2022 16:43  《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想，股價料輕易上試２０銀

29/12/2022 09:56  《財資快訊》美電升報７﹒７９２１，隔夜拆息飆升至２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣跌至16500美元，分析指明年中觸底
人氣文章

新聞>香港要聞

【懶人包】一文看最新解禁之疫情措施
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜政府宣布取消疫苗通行證、密切接觸者檢疫令、入境強制核酸檢測！社交距離措施有改動？繼續維持「口罩令」！今增19,689宗本地個案！ 10
人氣文章

飛常談．鄧飛

二十大報告的第十一章 2
人氣文章

政經范局．范強

中美隔空為俄烏核風險降溫 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

光芒萬丈的球王美斯，時尚品味如何？有自家休閒服品牌？最喜歡收藏哪些名錶？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

聖誕禮物都要加點情趣！香薰蠟燭迅間變按摩油？飛機杯點環迴刺激？新款性感戰衣！哪些玩具適合情侶互動探索、提升親密感？
人氣文章

Beauty

送一份聖誕／新年禮物給自己！抵買護膚化妝優惠套裝推介！由外而內Be a better me！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
跨代共融｜安老院舍與大學為鄰！長者、青年如何共創共樂？「跨代共融」將成未來最重要支援網絡？
人氣文章
冬至大過年！陰陽轉換關鍵時節！推介「當歸生薑羊肉湯」：溫養陽氣，補益精血！
人氣文章
本年度愛情年終總結：你張成績單是滿分、合格，還是交白卷，需重考？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2022 10:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2022 10:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/12/2022 10:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/12/2022 09:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/12/2022
【虛幣世界】比特幣跌至16500美元，分析指明年中觸底
人氣文章香港要聞29/12/2022
【懶人包】一文看最新解禁之疫情措施
人氣文章專訪28/12/2022
【專訪】陶冬：阿根廷世界盃奪冠難掩悲哀（有片）
人氣文章中國故事28/12/2022
《神州經脈》防疫大降級國境將開　滬指升勢暫歇　外資開閘即湧入
人氣文章財經熱話28/12/2022
【復常炒D乜】通關在望大行齊唱好　內銀借勢炒估值修復
人氣文章中國故事28/12/2022
【回顧展望－疫下求穩】明年全面復常 機構樂觀料GDP增逾5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金