  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【賣地計劃】政府下季推荃灣住宅地涉490伙　總供應3120伙

30/12/2022

　　政府公布下季（即2022／23年度第四季）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，下季招標出售荃灣住宅用地，提供490伙，連同私人發展及重建有8個項目完成補地價，提供2630伙，合計提供3120伙。

 

 發展局局長甯漢豪


全年度供應1.6萬伙 較目標多25%


　　甯漢豪表示，連同首三季度供應，今個財政年度土地供應16070伙，較目標多25%，未完全反映毋須修訂地契的私人重建項目，會在財政年度結束前再作交代及總結。


下季推旺角洗衣街商業地


　　商業項目方面，她表示，下季將推出一幅位於旺角洗衣街及亞皆老街的商業地，將提供14.1萬平方米。該地皮屬近年罕有的九龍區大型商業用地，賣地條款要求發展商興建政府指定社會福利設施、社區會堂、公共交通交匯處、過境巴士車站，及公眾停車位。


　　被問及會否擔心推出大型商業用地反應未如理想，甯漢豪表示，推地視乎政策目標，相關地皮早於2019年已改劃完成，過去幾年已做道路刊憲，並改善行人系統，亦期望於該地興建社區設施，當準備好後，有責任盡快推出。

 

政府成功批地 代表價格合理地反映市價

 

 

　　近期批出的一幅啟德住宅地，成交價低過市場預期下限逾兩成，甯漢豪回應指，政府每推一幅地都有底價，底價是由地政總署的專業估價師，視乎當前經濟作出合理估算，既然政府成功批出，就代表價格合理地反映市價。


　　她又指，當經濟環境最好時，同一幅土地的地價收入會更高，如果只在經濟環境好時才推地，就不能達到政府持續穩定供地的政策目標。


　　甯漢豪表示，今次未有提及港鐵(00066)在東涌的發展項目，是因為相關項目是支援東涌線延線的鐵路物業發展，運輸及物流局正與港鐵商討走線，會待完成商討後再制訂相關的土地文書。



撰文：經濟通採訪組

 

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.370

異動股

02313

申洲國際

87.800

異動股

01797

新東方在綫

52.500

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.370
  • 02313 申洲國際
  • 87.800
  • 01797 新東方在綫
  • 52.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.350
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.590
股份推介
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.700
  • 目標︰$2.85
  • 00302 中手游
  • 1.800
  • 目標︰$1.67
  • 00700 騰訊控股
  • 334.000
  • 目標︰$386.00
  • 01725 香港航天科技
  • 6.130
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.470
  • 目標︰$0.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 334.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.250
  • 01769 思考樂教育
  • 1.590
  • 00388 香港交易所
  • 337.200
  • 00001 長和
  • 46.850
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 57.300
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 51.750
  • 目標︰$58.70
  • 01888 建滔積層板
  • 8.580
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/12/2022 16:35  《盤後部署》港股整固後料突破2萬關，平保造好有望見66元

30/12/2022 11:00  【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升，快手冀變回紅底股

30/12/2022 16:20  【回顧展望－波瀾跌宕】內外夾擊難維穩，滬綜指年跌15%成交縮

30/12/2022 17:58  【重拳監管】中證監:推進富途證券、老虎證券非法跨境展業整治

30/12/2022 15:31  《駐京專電》全國人大會議3月5日召開，政協會議3月4日召開

30/12/2022 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１４億元，買騰訊沽恒生國企

30/12/2022 08:14  【大行炒Ｄ乜】中金升騰訊至４０６元，交銀國際升合景泰富至買入

30/12/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利，股價爆升可期

30/12/2022 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７０，美元兌人幣軟報６﹒９５１１

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【賣地計劃】政府下季推荃灣住宅地涉490伙　總供應3120伙
人氣文章

新聞>財經熱話

《新股掛牌》5新股趕搭今年尾班車　特海國際首掛高收42%
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利　股價爆升可期
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

港鐵大抽獎 | 贏388張全年免費車票！即時知抽獎結果！同埸加映：入手兔年賀年車票大年初一任搭港鐵（附登記抽獎詳情）
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

2022年回顧之二:疫與封
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

海味街兩大老字號見證行業發展！是走向夕陽還是興旺如昔？老店如何令年輕人懂得欣賞參茸海味乾貨？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

又一件汝窯器横空出世！世上究竟有多少件汝窯傳世品？汝窯器的話語權在誰人手裏？
人氣文章

Sex & Love

風流球星C朗的愛情：連名模都不要！做Gucci店員出身的Georgina Rodriguez，如何捉住帥氣萬人迷的心？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

每日可進食多少隻蛋？提升飽腹感、減少卡路里攝取！關於雞蛋的四個益處
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「有些人的愛情，總是後知後覺，錯過了才知道重要」愛與不愛，有時身體比腦袋更誠實
人氣文章
耳鳴、一側聽力急降？可能是「突發性失聰」！醫生：4個原因造成！延醫可致聽覺永久受損
人氣文章
聖誕節令一腳踏兩船的人相當頭痛？時間管理大師也敵不過風水輪流轉？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 20:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/12/2022
【賣地計劃】政府下季推荃灣住宅地涉490伙　總供應3120伙
人氣文章財經熱話30/12/2022
《新股掛牌》5新股趕搭今年尾班車　特海國際首掛高收42%
人氣文章財經熱話30/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》小米汽車業務發展順利　股價爆升可期
人氣文章中國故事30/12/2022
《神州經脈》滬指年挫15%四年最差　人幣跌幅匯率併軌以來最大
人氣文章中國故事30/12/2022
【回顧展望－波瀾跌宕】半導體股成暴跌王　地產股悲喜交雜僅小跌
人氣文章剖析天下30/12/2022
【回望2022】動盪之年．患得患失
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金