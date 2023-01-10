【通關復常】李家超：5萬通關名額符需求 未來8周預約率17%

行政長官李家超於行會前記者會表示，過去兩日通關後，口岸運作暢順，由香港往內地的每日預約人數有空餘限額，最受歡迎的年廿九仍有空餘，其次為年廿八、年三十，而未來兩三日仍有三至四成的預約名額可供預約。



他指出，現時8星期預約情況只佔17%，說明5萬限額符合實際需要，當局會審視是否有調較空間。

通關對經濟效益正面 二月將推大型宣傳活動

李家超表示，通關對本港的經濟效益正面，強調現時仍為初期階段，旅客需要為相關措施作出調整，政府正觀察相關情況，料未來旅客將恢復南下北上，認為通關將為本港零售餐飲業帶來生機。



他指出，政府準備在2月推出大型宣傳活動，預期旅遊業在2月將蓬勃發展，將會與旅遊業界商討宣傳，而在疫情管控措施方面，將會就科學數據及實際情況，留意重症、死亡數字及公立醫院服務情況，以考慮是否取消相關措施。

政府醫療用品非常充足 爭取高鐵周日開通

李家超（左二）到落馬洲支線管制站視察首日通關情況

李家超表示，政府醫療用品非常充足，包括退燒藥，計劃與藥廠尋求可行方法，在藥房內購買某一類藥物有「自律性限制」，亦存在以立法手段限制的可能。



李家超指出，現時內地CT值35為陰性，而香港CT值40才能被列為陰性，醫衞局正與不同化驗所溝通，統一有關標準，當局亦正與內地有關部門溝通。而有關入境內地的3歲以下幼童同樣須持有核酸檢測陰性，他指內地未與香港一樣有豁免，已與內地部門商討，並和檢測承辦商討提供為3歲以下幼童的檢測服務。



他又提及，會爭取高鐵於星期日（15日）開通，強調在部署高鐵人手方面已做好準備。



撰文：經濟通採訪組

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