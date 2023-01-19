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【答問大會】李家超:1月30日起取消確診者隔離令

19/01/2023

　　行政長官李家超出席答問大會時宣布，取消新冠確診者的隔離令，本月30日起實施，並指新冠病毒將視為上呼吸道病管理，醫衞局下午召開記者會將交代事宜。

 

（資料圖片）

 

　　他解釋，本地疫苗第二針及第三針的接種率分別達到93%及84%，大部分市民因感染而達到保護屏障，加上自從與內地通關以來，本地確診數字由3萬宗，下跌至昨日的3000多宗，市民對疫情的防護意識及處理方式有所提升，認為不應再由政府一刀切，應改為由市民自行決定。

 

李家超:核酸檢測供應量充足，檢測站排隊情況不理想

 

　　行政長官李家超出席答問大會時表示，留意到有報章提及昨日多個檢測站出現排隊情況，形容相關情況並不理想，本港核酸檢測供應量充足，昨天使用程度只達六成左右，認為是相關的資訊發放問題，未能讓市民掌握檢測站的情況，已指示醫衛局和創科局整合資訊，讓市民更易掌握服務供應狀況。他指現時目標是以快測取代核酸檢測，最終目標是取消所有的檢測安排。

 

　　他指出，現時屬於復常初期階段，即使在與內地通關後，本港的出入境人數較以往最高峰時期「一成都唔夠」。

 

李家超料本港GDP重拾升軌，將率團訪沙特及阿聯酋

 

　　行政長官李家超出席答問大會時表示，隨著通關等因素，預期旅客人流將會顯著上升，有助動經濟環境改善，預料本地GDP將會重拾升軌，未來會與其團隊積極到訪外地，說好香港故事，下月將率團到訪沙特阿拉伯及阿聯酋，而3月底亦會出席博鰲亞洲論壇。

 

　　他指出，政府未來會舉辦一連串大型活動宣傳香港，各大型基建將於今年陸續開始。他透露下月初會開展「你好，香港！Hello, Hong Kong」、「香港花卉展覽」、「博物館高峰論壇」等活動，傳達香港復常訊息，吸引各地旅客訪港。

 

　　李家超又表示，政府會盡快就法律執業者條例進行修訂，亦盡早完成基本法23條立法工作。

 

李家超:高端人才通行證等搶人才計劃反應正面

 

　　行政長官李家超出席答問大會時表示，新一屆政府上任半年以來，形容其團隊團結一致，以結果為目標以及優勢互補等，又指政府推出的搶人才計劃反應正面，而半個月以來，已接獲約5800個申請，當中七成已獲批，其他正在處理當中。

 

　　他提及，行政立法關係發展正面，未來會繼續研究如何進一步提升與議員交流及互動，又指與內地通關以來，現時通關達安全、有秩序等預期目標，而自本月8日至18日，共錄逾20多萬人經過陸路口岸到內地，亦會增加陸路口岸名額，在農曆新年間每日可以讓8萬人到內地。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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