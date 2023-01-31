李家超：港府將聚焦發展經濟及全面部署復常

行政長官李家超在出席行政會議前記者會表示，港府現時有兩大目標，當中包括聚焦發展經濟及全面部署復常。對於聚焦發展經濟，他指出，現時在與內地通關方面，至1月8起實施首階段通關以來，各口岸運作良好，1月8日至30日，共累積逾70萬位北上及逾60萬南下旅客，餐飲業界料本月生意額破100億。

有信心很快全面通關，將取消核檢及配額要求

李家超表示，政府目標是盡快與內地實現全面通關，已與內地單位在春節保持密切聯繫，料全面通關即將達成，包括取消核酸檢測及人數限制，亦將考慮取消海外旅客來港限制，並會向海外及內地全方位推廣香港，兩日後會開始介紹香港推廣活動，本周六（4日）亦會率團訪問沙特阿拉伯及阿聯酋。



不同意就應對疫情進行獨立調查



他又表示，不同意對新冠疫情成立獨立調查委員會，英美死亡率是香港的1.8及1.6倍，沒有公認的最佳或標準方案，會持續按實況優化應變能力，處理疫情後續工作，總結經驗，將有效措施常規化及恒常化。



李家超表示，冬季流感高峰期過去後，就有空間檢視取消口罩令，強調這是他會認真考慮的問題。

撰文：經濟通採訪組

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