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【通關復常】李家超：本港已無縫與世界接軌　將免費派50萬張機票

02/02/2023

　　政府周四（2日）在灣仔會展舉行「你好，香港！」啟動禮。特首李家超表示，香港現在已經無縫與內地和整個世界接軌，旅客來港時毋須隔離、檢疫和限制。他指出，政府已準備了50萬張免費機票，歡迎來自世界各地的遊客來香港。

 

（Celia攝）


　　李家超先以英語表示，他在約3個月前舉行的國際金融領袖投資峰會上宣稱，香港重返國際舞台中心，今日很高興宣布歡迎各位加入香港的舞台。除了旅遊業，政府亦將加強金融商貿，以及與內地龐大市場的聯繫，在未來2個月將迎來大型國際活動以及貿易展覽。此外，政府將邀請政商界的領袖來港，以親身了解香港熱情的氣氛、充滿希望的機遇，以及多項令人興奮的發展及新景點計劃。


　　李家超再以普通話說，在中央政府的大力支持下，香港與內地已實現通關，並和世界各地也全面接軌，香港和內地以至全世界的聯繫已恢復正常。香港特區政府會帶領和組織不同的訪問團到內地和外國說好香港故事，推動商路旅遊和人文交流等。


　　他最後用廣東話稱，他周四以兩文三語講話，正正體現了本港背靠祖國、聯通世界的獨特之處。新一年，香港市面將更為熱鬧，旅客會大量來臨，商舖丁財兩旺，旅遊業和餐飲業活起來，經濟展現動力和蓬勃生機，吸引更多旅客訪港必然有利經濟復甦。他呼籲市民可盡地主之誼，向旅客展示好客之道。

 

盼本港銳變到新階段，設香港新優勢專責小組

 

財政司司長陳茂波 （中）（Celia攝）

 

　　財政司司長陳茂波表示，香港正步入復常階段，預期今年經濟必然比去年好，旅客和貨運量料將有所增加，希望不單止回復後至疫情前的水平，而是要銳變到新階段、踏上更高台階，因此政府必須加強推廣力度，以對外展示香港的新體驗。


　　陳茂波提出三大推廣策略方向，第一，為香港新發展階段下的新潛力、新機遇建構有力論述，因為近年香港有了不少變化，發展定位更趨明確，包括一國兩制在港長期實施，令本港制度優勢得以鞏固等。他指，境外人士未必了解香港新機遇，可能因資訊不足而存有誤解，甚至存有負面觀感，故此要盡量化解。第二，需要「走出去、請客來」，「請客來」是透過不同盛事吸引或直接邀請各地人士來港；「走出去」是問責團隊、香港隊成員、商界等到訪不同國家，推廣本港優勢。第三，展示香港在現實中的新優勢，需要各方同心協力、把握時機主動出擊，因此成立香港新優勢專責小組，負責海內外推展宣傳工作，並向海外人士發出誠意有善的邀請。

 

機管局：航企將舉辦活動派50萬張機票　另備8萬張今夏贈港人

 

機管局行政總裁林天福（右）（Celia攝）

 

　　機管局行政總裁林天福表示，由3月1日起，三間本地航空公司將分階段在不同市場舉辦宣傳活動，向海外及內地旅客送出50萬張免費抵港機票，為期六個月。首階段將聚焦來自泰國、印尼等東南亞旅客，繼而是內地、東北亞等其他市場，相信可為本港帶來多達150萬人以上入境旅客，料佔未來6個月8至10%客流量。他稱，港府並沒有限制航空公司活動的參加者身份。


　　林天福指，除送50萬張機票給海外旅客外，航空公司亦將於今年夏季向本港市民送8萬機票，另準備了約8萬張機票贈予大灣區旅客，以鼓勵大灣區旅客除來港遊玩後，日後出遊或工作亦可考慮使用香港機場。他預料，整個活動將送出合共70萬張機票。


下午5時於口岸派發百萬份優惠禮遇


　　香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，旅發局會提供100萬份名為「香港有禮」（HK Goodies）精選優惠，當中包括來自1.6萬家商戶的飲食、零售、景點禮遇，將於周四下午5時起於四個旅客口岸派發。


　　文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，會在全球播放推廣香港的宣傳短片，並將邀請知名人士及網紅推廣香港，介紹包括藝術、文化、體育盛事、自然生態古蹟、城市同維港美景、中西美食、全港景點等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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