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【預算前瞻】總商會倡派不少於五千元消費券　延長還息不還本計劃

02/02/2023

　　香港總商會就財政司司長即將發表的《財政預算案》提呈建議，促請香港特區政府應對迫切議題、提振經濟，以及維持香港作為亞洲領先金融中心的競爭優勢。

 

（Brendan攝）


　　總商會表示，儘管香港已取消大部分防疫措施，旅遊活動亦恢復正常，但本地經濟應要一段時間才能漸見起色，回復到疫情前水平，因此總商會建議政府推出多項短期紓困措施，包括繼續提供租金／差餉寬減，但措施應更有針對性，以幫助自住單位業主、提供補貼抵銷能源成本上漲，以及延長「還息不還本」計劃和「中小企融資擔保計劃」等。


　　總商會指出，為加強市民信心和刺激經濟，總商會提倡向每名合資格市民發放不少於5000元的新一輪電子消費券。除了上述的短期紓緩措施，亦提出多項長遠發展建議，涵蓋以下12個重點領域：短期措施、招攬人才、吸引企業、大灣區、完善營商環境、知識產權貿易中心、全球最低稅率、貨運及物流、電動車、金融市場、稅制及退休保障。

 

無意恒常化派消費券 建議分階段樓市撤辣

 

　　香港總商會常務副主席陳瑞娟表示，在過去三年受疫情等因素打擊，本港經濟元氣大傷，本港經濟仍處於起步階段，復原需要政府幫一把，認為推出消費券很重要，有助刺激本港經濟，又指上一輪消費券派發約320億元，幫助本地生產總值增長約1%。　


無意恒常化派消費券 倡分階段撤辣

　
　　香港總商會總裁梁兆基補充，總商會無意將消費券發放恒常化，但需要政府來幫助香港經濟恢復，而儘管有關措施對政府庫房有壓力，但隨著經濟反彈，庫房收入亦會大幅反彈上升，將會錄得較大盈餘，相信若本港經濟盡早恢復增長，其好處會遠多於消費券開支。


　　對於總商會建議分階段取消額外印花稅及雙倍印花稅，梁兆基表示，樓市辣招方面，原意是為了冷卻樓市，現時情況已經改變，認為相關措施扭曲市場需求，在樓市不再熾熱時，應分階段逐步取消相關措施。


　　另外，總商會建議，寬免全額利得稅及薪俸稅，上限為2萬至2.5萬元；提供補貼，抵銷能源成本上漲的影響；考慮取消股票交易印花稅或就下調有關稅制定時間表等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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