  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億　倡派5000元消費券

07/02/2023

　　德勤發表財政預算案建議，預計今年1月至3月將錄得盈餘575億元，本年度料錄得赤字1257億元，截至今年3月底，財政儲備將由去年的9571億元跌至8314億元。德勤估計，在經濟逐漸復常後，2023／24年度政府賣地、利得稅、薪侓稅和稅花稅收入將會增加，而政府抗疫相關的開支減少，料下年度將錄盈餘523億元。

 

（Andrew攝）


德勤倡派5000元消費券 允買樓印花稅在薪俸稅中扣除


　　德勤發表財政預算案建議，為提升市民的消费意欲，加快香港經濟復甦，建議港府向合資格人士派發5000元消費券。德勤中國稅務合夥人尹佩儀表示，同意政府開支要量入為出，但現時最重要是刺激經濟復甦，若市民有更多閒錢消費，將有利經濟發展，效用亦較直接派現金為大。


　　德勤還建議，寬減本年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限由1萬元提升至2萬元；而考慮到現處於加息周期，供樓人士接揭利息上升而令供樓壓力增加，建議提高居所貸款利息扣除額，將最高扣除額增至每年15萬元，加幅約50%，年期維持20個課稅年度。此外，印花稅現時不能在薪俸稅或個人入息課稅中扣除，建議香港永久性居民購買首個自住單位而繳付的印花稅，可一次性在納稅人報稅表扣除，上限為20萬元。


　　企業方面，建議寬減百分之一百利得稅，上限2萬元；同時建議政府為因財政困難而申請分期繳稅的納稅人豁免徵收2次，以紓緩企業的短期財政壓力。


倡回調股票印花稅至0.1%

 

（Andrew攝）


　　德勤又指，近年港交所(00388)希望吸引更多海外上市公司來港第二上市，但政府早前將港股交易的印花稅稅率提升至0.13%，提高港股交易成本，難免影響來港上市的吸引力，因此建議政府回調股票印花稅至0.1%。


　　此外，為鞏固香港國際金融中心和資產管理中心的地位，德勤呼籲建議取消統一基金豁免制度下以及目前正在立法會審議的單一家族辦公室稅務寬免制度下的「5%附帶收入」門檻，即對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免；向於香港成立的基金管理公司及單一家族辦公室提供如利得稅稅率減半至8.25%等稅務優惠。


撰文：經濟通採訪組

 

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

151.600

異動股

01725

香港航天科技

9.640

異動股

01810

小米集團－Ｗ

13.520

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 151.600
  • 01725 香港航天科技
  • 9.640
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.520
  • 01797 新東方在綫
  • 62.200
  • 01357 美圖公司
  • 2.630
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.940
  • 目標︰$9.75
  • 00992 聯想集團
  • 6.780
  • 目標︰$7.50
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.210
  • 目標︰$4.60
  • 01299 友邦保險
  • 87.850
  • 目標︰$91.18
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.780
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 395.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.600
  • 01725 香港航天科技
  • 9.640
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.780
  • 03690 美團－Ｗ
  • 153.500
報章貼士
  • 01093 石藥集團
  • 8.940
  • 目標︰$9.75
  • 00836 華潤電力
  • 17.280
  • 目標︰$20.00
  • 02380 中國電力
  • 3.500
  • 目標︰$4.60
熱炒概念股
即時重點新聞

09/02/2023 14:08  《異動股》小米(1810)升逾8%冠藍籌，通訊設備股急彈

09/02/2023 12:06  恒指半日高收73點報21356，小米升4%，百度逆市跌逾5%

09/02/2023 11:52  【俄烏開戰】普立茲記者揭白宮策劃，中情局下令爆破北溪管道

09/02/2023 11:15  【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元，籲採取短期紓困措施

09/02/2023 08:47  【大國博弈】拜登否認擊落中國氣球後兩國關係變得緊張

09/02/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒１９億元，買小米沽恒生國企

09/02/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】瑞信升港交所目標惟降級至中性，多行跟進百勝中國

03/02/2023 18:14  《嚟緊炒Ｄ乜》ＩＧＧ經典遊戲收入穩健，中線唔難上試５銀

09/02/2023 17:06  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９３，美元兌人幣軟報６﹒７８３０

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

拜登否認中美關係重創　監管降溫AI潮　滬指升1%
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門博彩業復甦在望獲大行唱好　美高梅永利澳門業績麻麻反勁彈
人氣文章

新聞>香港要聞

【預算前瞻】ACCA料本財年赤字1560億　續派1萬元消費券
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

父母不喜歡女婿新抱的背後原因
人氣文章

娛樂情報

黃子華盼《毒舌大狀》票房破億 何啟華找數跳除褲舞
人氣文章

娛樂情報

港台飛甩無綫搞頒獎禮 傳MIRROR五月重登紅館舞台
DIVA CHANNEL
人氣文章

酒意人生．梁淑意

法國酒怎麼選？來自隆多的高性價比聖約瑟紅白酒，從風格鮮明到味道豐厚皆有！
人氣文章

Beauty

Blackpink成員Jennie、韓星鄭浩妍都喜愛！以韓國流行的普拉提Pilates消走新年肚腩、重塑腹肌！
人氣文章

Fashion

Nike x Tiffany & Co.最新聯乘：Black撞Tiffany Blue的Air Force 1波鞋即將面世！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
氣血不通皮膚易出斑、月經有血塊？「淮山木耳紅棗豬腱湯」補氣養血兼養顏，春天啱飲！ 1
人氣文章
告別當年的Party animal！身邊有個知冷暖的人、感受安穩的生活和感情，才是最自在的人生？
人氣文章
樂齡生活｜長幼共融賀新春：小學生舞獅團＋財神派利是＋個人化盤菜！院舍生活要點過？老友記有Say！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/02/2023 18:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事09/02/2023
拜登否認中美關係重創　監管降溫AI潮　滬指升1%
人氣文章財經熱話09/02/2023
澳門博彩業復甦在望獲大行唱好　美高梅永利澳門業績麻麻反勁彈
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】ACCA料本財年赤字1560億　續派1萬元消費券
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元　籲採取短期紓困措施
人氣文章財經熱話09/02/2023
【AI追揸沽】阿里類ChatGPT產品傳內測未見爆升　百度再挫半成　AI槪念要見好即收？！
人氣文章財經熱話09/02/2023
《午市前瞻》大市殺熊後或有較深調整 港交所宜待百天線再部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金