【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億 倡派5000元消費券

德勤發表財政預算案建議，預計今年1月至3月將錄得盈餘575億元，本年度料錄得赤字1257億元，截至今年3月底，財政儲備將由去年的9571億元跌至8314億元。德勤估計，在經濟逐漸復常後，2023／24年度政府賣地、利得稅、薪侓稅和稅花稅收入將會增加，而政府抗疫相關的開支減少，料下年度將錄盈餘523億元。

（Andrew攝）



德勤倡派5000元消費券 允買樓印花稅在薪俸稅中扣除



德勤發表財政預算案建議，為提升市民的消费意欲，加快香港經濟復甦，建議港府向合資格人士派發5000元消費券。德勤中國稅務合夥人尹佩儀表示，同意政府開支要量入為出，但現時最重要是刺激經濟復甦，若市民有更多閒錢消費，將有利經濟發展，效用亦較直接派現金為大。



德勤還建議，寬減本年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限由1萬元提升至2萬元；而考慮到現處於加息周期，供樓人士接揭利息上升而令供樓壓力增加，建議提高居所貸款利息扣除額，將最高扣除額增至每年15萬元，加幅約50%，年期維持20個課稅年度。此外，印花稅現時不能在薪俸稅或個人入息課稅中扣除，建議香港永久性居民購買首個自住單位而繳付的印花稅，可一次性在納稅人報稅表扣除，上限為20萬元。



企業方面，建議寬減百分之一百利得稅，上限2萬元；同時建議政府為因財政困難而申請分期繳稅的納稅人豁免徵收2次，以紓緩企業的短期財政壓力。



倡回調股票印花稅至0.1%

（Andrew攝）



德勤又指，近年港交所(00388)希望吸引更多海外上市公司來港第二上市，但政府早前將港股交易的印花稅稅率提升至0.13%，提高港股交易成本，難免影響來港上市的吸引力，因此建議政府回調股票印花稅至0.1%。



此外，為鞏固香港國際金融中心和資產管理中心的地位，德勤呼籲建議取消統一基金豁免制度下以及目前正在立法會審議的單一家族辦公室稅務寬免制度下的「5%附帶收入」門檻，即對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免；向於香港成立的基金管理公司及單一家族辦公室提供如利得稅稅率減半至8.25%等稅務優惠。



撰文：經濟通採訪組