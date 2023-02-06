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香港與沙地簽訂多項協議　港交所與沙特證交所簽合作備忘錄

06/02/2023

　　行政長官李家超率團出訪中東，於沙地阿拉伯首都利雅德舉行的投資論壇上，兩地簽訂多項協議，參與方包括港交所(00388)、商湯科技(00020)、和記港口、香港總商會等。

 


　　據隨團本港傳媒報道，港交所與沙特證券交易所簽署合作備忘錄（MOU）。港交所行政總裁歐冠昇表示，兩地交易所潛在合作範疇包括ESG領域如碳信用額（Carbon credit）、ETF互掛、人員交流等，目前仍處於非常初期階段。


　　其他簽訂的協議包括和記港口信託（Hutchison Ports）及沙地能源園區SPARK的MOU；商湯科技與當地金融區沙地阿卜杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District）的合作意向書（LOI）；商湯科技與文旅賽事管理公司Sela簽署MOU；以及香港總商會與利雅德商會Riyadh Chamber of Commerce簽定的MOU等。


　　李家超於論壇致詞時表示，香港與沙地阿拉伯的合作正進入新階段，兩地政府正討論多項合作協議，涵蓋促進投資和保護、法律、文化交流與合作。目前兩地政府已同意就雙邊投資促進和保護協定展開正式談判，促進雙邊投資流動，亦開始就促進直接投資合作的諒解備忘錄進行談判。

 

港交所與沙特證交所簽合作協議 在金融科技及互掛上市等探索機遇

 

 

　　港交所宣布，與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，雙方將在金融科技、ESG、互掛上市以及雙方均感興趣的其他領域探索合作機遇，以推動雙方金融市場互惠互利。


　　歐冠昇表示，很高興與沙特證交所集團簽訂合作備忘錄，以繼續致力推動連接世界、共建可持續未來的戰略。沙特阿拉伯王國以及毗鄰的中東地區是世界上最具活力和令人振奮的經濟及創新中心之一，亦是全球增長速度最快的投資者群體。香港及港交所的市場為國際投資者和企業提供大量機遇，包括透過本港獨特的互聯互通計劃連接中國內地市場。這份協議標誌著雙方的公司和市場之間將加強協作，並期待一同探索更多未來合作領域。


　　沙特證交所集團行政總裁Khalid Al Hussan表示，期望將沙特的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。來自亞洲的發行人及投資者對其市場的興趣與日俱增，這次簽訂的備忘錄，有助未來拓展沙特與香港市場互掛上市及其他合作的安排。


　　港交所表示，很高興成為「推廣香港新優勢專責小組」的夥伴機構之一，對外推廣香港資訊與機遇，並參與李家超率領訪問沙特阿拉伯王國及阿拉伯聯合酋長國的高級代表團。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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