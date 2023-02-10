李家超：中東之行收穫良好 與沙特和阿聯酋交換多份合作備忘

率團出訪中東的行政長官李家超總結行程時表示，今次是友誼之旅、開拓商機之旅、推廣香港優勢之旅，形容收穫良好，又指香港和沙特政府已同意啟動促進和保護投資協定的正式談判，阿聯酋政府亦同意展開討論簽署發展綠色和可持續金融合作備忘錄的工作。

李家超在迪拜會見傳媒



至於商界和專業界，他表示，香港和沙特企業之間，以及香港和阿聯酋企業之間，分別交換了6份和7份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創科、商務、交通、能源等領域。

金管局上半年會組織高級別財經代表團到中東

李家超指出，已向兩國不同界別，介紹香港的優勢，又指香港已重返國際舞台的中心，對方對香港都有高度評價，非常重視香港「背靠內地、聯通世界」的獨特優勢，並指會積極擴闊合作空間。

李家超又指，金管局上半年會組織高級別的財經代表團到中東進一步拓展商機，迪拜方面亦已決定在香港設立辦事處，鼓勵港企把握商機和交流，特區政府會主動與商會接觸，推動合作，政府在迪拜的經貿辦亦會深化與當地的良好關係，擴大和鞏固聯繫網絡。

李家超邀沙特阿美派代表來港了解 冀投資及加深合作

李家超2月10日到訪迪拜控股集團，與該集團主席HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum會面。

被問到沙地阿美會否來港上市，李家超指出，非常歡迎沙特阿美來港投資，或加深合作的廣度及深度，會積極保持聯繫。

他表示，出訪中東是要介紹香港的優勢，今次訪問多元及廣泛，接觸所有可接觸的人士及企業，除了沙特阿美亦包括3個主權基金。他表示，彼此商討坦誠及積極，他們對香港很感興趣亦想多了解一些問題。他邀請沙特阿美派代表來港了解，保持聯繫，對未來發展會有正面幫助。

至於下次率團出訪的國家或地區，李家超表示，東盟是香港的重要貿易夥伴，希望可增進關係，為香港申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）爭取更大支持。

貿發局主席林建岳表示，中東商界對香港充滿信心，貿發局已邀請當地商界來港參展，對方亦已答應會組團赴港。

冬季流感高峰期後積極考慮取消口罩令

李家超在迪拜出席阿聯酋中國商會所設午餐會

李家超在迪拜總結中東訪問行程時，被問到他在中東多日都不用戴口罩，香港何時可以取消口罩令，他回應指每個地方針對疫情的階段都不一樣，香港現時有口罩令是因為本港仍處於冬季流感高峰期，香港對世界開放及與內地通關都會增加人流，香港會在確保風險可控情況下，穩步推進全面復常。



他又強調，目標是要取消口罩令，會聽取專家及醫務衞生局意見，不同專家有不同考慮及時間表，但原則是清晰，就是當香港過渡了冬季流感高峰期的風險後，便會積極考慮取消口罩令。

撰文：經濟通採訪組

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