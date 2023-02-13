【預算前瞻】畢馬威料本年度財赤1209億 倡派五千元消費券

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，預計港府於2022／23財政年度將錄得約1209億元赤字，而在土地相關收入較原先估計少350億元，印花稅收入較原先估計少400億元，畢馬威估計港府於2023年3月31日的財政儲備為8362億元。

（Brendan攝）



她指出，儘管預計這是四內第三度錄得赤字，但邊境開放和防疫措施放寬為轉虧為盈提供契機，並指在明朗前景下因過去為應對疫情及紓解民困而提出的支援措施，而導致短期的赤字是可以接受的，港府應及時善用儲備以刺激經濟，協助市民和企業為經濟好轉做好準備，繼續採取針對性的可持續措施，保持香港的中長期競爭力。



倡向香港永久性居民及新來港人士派五千元電子消費券



畢馬威中國稅務合夥人何家煇表示，在即時措施方面，建議向每名18—69歲香港永久性居民及新來港人士派發5000元電子消費券以刺激經濟，亦將一部分電子消費券用於指定行業，如飲食，消閒娛樂等，而70歲以上香港居民可透過高齡津貼收取5000元現金，亦建議為由2023／24年度內新受雇的旅遊業從業員提供為期3個月。每月3000元的工作津貼。



在稅務寬減方面，畢馬威建議一次性寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅、薪倖稅及個人入息課稅，每宗個案以20000元為上限；寬免2023／24 年度薪俸稅暫繳的一半。



建議寬減住宅物業差餉 新增薪俸稅免稅額



在差餉寬減方面，畢馬威建議寬減2023／24年度住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限；寬減2023／24年度非住宅物業差首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2000元為上限。



在短中期措施方面，畢馬威建議，就重點企業向香港人才提供的股份獎勵豁免薪俸稅；新增薪俸稅免稅額（例如引入照顧者免稅額），以鼓勵全職父母重返勞動市場等。在長期措施方面，則建議建議採用8.25%減半利得稅率徵稅；放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件等。



撰文：經濟通採訪組

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