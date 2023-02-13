【預算前瞻】稅務學會：倡派五千元消費券 繼續推行逆周期措施

香港稅務學會會長劉昭華表示，2023／24財政預算案應繼續推行逆周期措施（但相關措施應為較小規模並更具針對性），以在短期內緩解最受經濟不景氣影響的個人和企業所面對的財務壓力，並同時探討於中長期能夠提升香港競爭力的措施。隨著全球最低稅及新修訂「外地收入豁免徵稅制度」的實施，香港稅制將面對多方面的改變。

（Brendan攝）



該學會指出，制定一系列稅務和非稅務措施以確保香港仍然能夠吸引外資來港投資及營商尤為重要。這些措施包括為在岸和離岸股權處置收益的資本性免稅申報提供更大的確定性，並優化目前與知識產權相關收入和支出的稅務處理方法，以促進香港成為國際知識產權中心。



寬減100%薪俸稅和利得稅



該會建議，政府再向每名合資格香港居民人士發放新一輪總額為5000元的電子消費券，以刺激本地需求及經濟復甦並紓緩受疫情嚴重影響人士所面對的財務壓力，亦建議政府考慮推行額外措施以進一步促進香港旅遊業復甦，當中可包括：補貼本地零售及餐飲企業以為旅客提供折扣、提供酒店住宿折扣和舉辦抽獎以送出獎金等。



該會建議，寬減2022／23課稅年度100%的薪俸稅和利得稅（以10000元為上限）；寬減2023／24年度四個季度的差餉（以每季1500元為上限），而每位個人只能為其中一個所持有的住宅物業獲得差餉寬減而該物業的應課差餉租值不能超過某特定金額企業所持有的物業則不受限制；及豁免2023／24年度商業登記費。



豁免徵收首置買家的從價印花稅



該會建議，豁免徵收首次置業買家購買住宅物業的從價印花稅，建議設定有關交易條件如下：（1）該住宅物業的市值不高於800萬元；（2）買家必須為自然人並年滿18歲；（3）買家必須為香港永久性居民；）4）買家或其配偶從未持有任何位於香港的住宅物業；及（5）買家必須連續三年居住於該住宅物業，若買家在購買物業後三年內出售該物業，買家須繳付已獲豁免的從價印花稅及同時繳交額外印花稅。



該會建議，政府對香港的稅制和稅收結構進行全面檢討（包括探討可以擴大香港稅基的可行方案），以確保香港公共財政的長遠穩定，亦建議長者醫療券計劃的合資格年齡門檻由65歲降低至60歲。該會亦建議政府根據其財政狀況定期審視該計劃的年齡門檻。

料港府錄財赤1100億 建議擴闊稅基

香港稅務學會建議政府再派5000元電子消費券，劉昭華表示，派發消費券除了幫助紓緩受疫情影響的個人財務壓力外，亦有助刺激本地需求，推動電子支付方面的商業活動，經濟復甦在各方面的步伐未必一致，有助紓緩相關的財政壓力，又指5000元消費券屬相對合理水平。



她指出，香港經濟在2022年第一季顯著轉差，雖然經濟情況在第二季有所改善，但本港經濟在第三季的按年收縮幅度擴大，第三季度的實質本地生產總值按年下跌4.5%，2022年首三季度整體經濟按年縮減3.3%。香港特區政府將2022年實質本地生產總值增長預測由8月中時覆檢的-0.5%至0.5%修訂至-3.2%，該學會料港府全年財赤達約1100億元水平。



香港稅務學會名譽秘書、稅務政策委員會聯席主席曾詠雅表示，該學會建議政府考慮擴闊稅基，包括銷售稅，又指政府要考慮當中的正反兩面影響，在推出上述有關擴闊稅基的舉措時，或需推出相關的紓緩措施，以使稅負不會馬上增加。



對於有政黨建議增加博彩稅，曾詠雅指，現時難判斷現時是否適合增加博彩稅，但指學會希望政府能考慮不同的開源措施。

撰文：經濟通採訪組

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