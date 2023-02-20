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【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅　勿因赤字增加新稅種

20/02/2023

　　新一份《財政預算案》將於本周三（22日）發表。

 

（資料圖片）

 

　　中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府在2021年時將股票印花稅上調至0.13%，並無令股市交投大減，加上港股大部分交易都是由海外投資者進行，只影響到短炒投資者或海外基金公司，對港人而言屬於「無痛稅」，認為投資者著重交易收益多於稅款，宜將印花稅上調至0.15%，可額外為庫房貢獻逾70億元。他又呼籲執政者不要按自己喜好加稅，如「不喜歡人睹錢就加博彩稅」，因有外圍賭局存在，加稅率未必等於加稅收，重申千萬不要以個人意志去欺凌一少撮人。

 

建議將醫療衛生開支縮減約兩成


　　財爺早前預告，本年度財政儲備會跌至8000億水平，相當於約12個月的政府開支，莊太量認為，世界沒有對政府儲備多寡的標準，因多個國家均是長期赤字，甚至需借貸渡日，過往香港的財政儲備只相當於約9個月的政府開支，用於支付公務員退休金等，認為8000多億是相當夠用，如日後有支出需要亦可透過發行債券等方式募資。他認同在政府赤字時需「開源節流」，政府當務之急應是削減醫療衛生開支，因過去兩年抗疫期間，相關開支在經常性開支中的佔比由以往16%-17%增加至超過20%，超過教育等其他福利開支，建議將醫療衛生開支由現時每年約1600億元水平縮減約兩成。

 

切勿因一、兩年的赤字就增加新稅種
　

（資料圖片）


　　莊太量稱，薪俸稅向來持穩於600億元水平，若加薪俸稅對打工仔而言非常痛苦；而利得稅收入主要依靠本港數家大型企業，加稅會令企業將利潤提前撥於今個財年，雖有利港府短期現金流，但長遠會令海外企業對香港卻步。他強調，政府應堅持簡單稅制原則，不要新增過多稅種，「最好是一種稅為庫房帶來幾百億收入」，切勿因一、兩年的赤字就增加新稅種。他又認為，本港失業率持續改善，與內地全面通關後，出入境人數錄淨流入，認為現時毋須向特定行業提供支援，以待經濟遂漸自行復甦。

 

倡派2千至3千消費券 樓市政策應具彈性

 

（資料圖片）

 

　　至於坊間對再派發電子消費券的呼聲高漲，莊太量指過往消費券主要有兩個目的，一是刺激市民消費以提振市道，若政府認為現時開關後市道已好轉，且人人有工開，政府是可以不派；二是推廣電子消費，考慮到現時行政成本較推行初期時已大幅下降，建議可象徵式派發2000至3000元，並毋須重新登記，以繼續推動金融科技發展。


　　此外，莊太量質疑，樓市現時不算熾熱，不明白為何仍保留壓抑樓市的稅項，認為撤銷「辣招」後不會令樓價迅速攀升，反而令市場更健康發展。2013年「辣招」推出後，年均交投超過10萬宗減少至6至7萬宗左右，代理公司的利得稅也因而減少，認為政府只是「賺頭蝕尾」，強調政策應具彈性。

 

撰文：經濟通通訊社記者趙嘉駿

 

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