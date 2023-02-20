  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣

20/02/2023

　　新一份《財政預算案》將於本周三（22日）發表。財政司司長陳茂波早已表示，本財年財政赤字逾1000億元，專業人士亦紛紛料本財年可見歷史第二高的財赤水平。其中，過去10年一直佔政府收入比例15%以上的賣地收入，本財年受制於息口及樓市因素，普遍料少收逾400億元，與當初目標1200億元有天淵之別之餘，近期屢見地皮流標情況，亦令人普遍擔心未來樓市表現。仲量聯行香港主席曾煥平接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府如在定價時較為貼市，適時推出符合市況的土地，多與發展商洽談，或可改善對下財年，以及未來土地收入悲觀看法；另現時亦為適當時候為樓市「撤辣」。

 

（資料圖片）

 

對賣地收入看法悲觀 發展商出價反映看淡後市

 

　　對於下財年的賣地收入表現，曾煥平看法非常悲觀。他表示，近期政府因發展商出標價較低而令地皮流標，而出標價反映其3至4年後市場看法，可見發展商因市況不佳而看淡後市。

 

　　其次，政府土地政策出爾反爾及搖擺不定，更令發展商「用腳投票」，例如東九龍「第二商業中心區」（CBD2）規劃完全走樣，發展商需求亦因此降低，相關情況可見反映於港鐵（00066）小蠔灣第一期及市建局觀塘裕民坊商業地意向書與接獲標書數目大幅差距之中。

 

選址啟德建簡約公屋 是東九龍發展「壓死駱駝的最後一根稻草」

 

啟德（資料圖片）


　　曾煥平續指，地價走勢亦會持續向下，直至本港經濟走出谷底。至於政府選址啟德興建簡約公屋，他強調，這僅是整個東九龍發展計劃「壓死駱駝的最後一根稻草」，加上過去規劃中，有商業地被改作住宅地；交通亦未有改善。因此，從商業角度而言，對發展商會有較大打擊，相關情況亦會在地價中反映。

 

　　他亦提到，簡約公屋斥資近300億元，僅用5年後拆卸，從財務角度而言難以明白，認為政府可研究在財赤環境下，該政策是否需要持續推行。曾煥平建議，政府可多聽民間意見，如與地產發展商會洽談。另外，在制定地皮底價應要較為貼市，及避免在不適當時候，推出不切合市場的項目，例如近期在東九龍寫字樓供應量龐大情況下，推出觀塘裕民坊商業地。

 

樓市辣招可考慮撤銷 樓價料於2024年回穩

 

　　繼去年《施政報告》提到海外專才成永久居民後可獲退置業印花稅，「撤辣」一直只聞樓梯響。曾煥平認為，三大辣招均可考慮撤銷，亦已沒有意思，由於近年政府在辣招中所得的額外稅收下跌了不少。另外，從價印花稅及買家印花稅亦為窒礙市區重建，影響樓宇供應。他亦認為，海外專才退稅時間可以優化，以鼓勵置業。若該名人士於7年內賣樓，再向其徵稅亦不算遲。

 

　　他指出，就算今日「撤辣」，樓市亦不會反彈，因香港經濟存在問題，而刺激成交後，有助樓價回穩，負資產數字自然會減少。政府最緊要的是搞活經濟。

 

　　不過，他續指，香港本身經濟仍處於不明朗，亦受外圍經濟影響，本港今年經濟亦不容樂。雖然政府著力刺激消費及旅遊，但事實上，本港經濟低迷，因此該行料今年樓市仍然會向下，但跌幅較慢，料跌約一成，情況料於2024年回穩。

 

建議減免近年錄得虧損的中小企差餉

 

（資料圖片）


　　零售方面，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧指出，有零售商表示，12月與新年消費完全遜於預期，亦按年轉差，相信一方面因為有很多港人外遊，而遊客訪港數目增幅並非厲害，導致聖誕及新年市況較為淡靜，但隨著政府月初落實日全面通關，今年整體零售銷售值仍料升約10.5%。

 

　　她又指，支持新一份《財案》派發消費券，但過往分派相關影響較短暫，長期而言，仍須整體經濟環境改善，例如息口；商場與零售商合作。此外，政府可以考慮對於過往3年旅遊業有關或受疫情影響以致虧損的行業，減免相關差餉，另可特別針對中小企，精準資助。牌照方面，建議政府可以成立類似統籌處部門，加快開舖速度。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01378

中國宏橋

9.100

異動股

00728

中國電信

4.080

異動股

01725

香港航天科技

11.480

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01378 中國宏橋
  • 9.100
  • 00728 中國電信
  • 4.080
  • 01725 香港航天科技
  • 11.480
  • 00072 超媒體控股
  • 1.450
  • 00941 中國移動
  • 59.100
股份推介
  • 02138 醫思健康
  • 8.050
  • 目標︰$10.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 156.400
  • 目標︰$169.52
  • 09699 順豐同城
  • 11.520
  • 目標︰$14.00
  • 00941 中國移動
  • 59.100
  • 目標︰$62.44
  • 02618 京東物流
  • 15.120
  • 目標︰$18.02
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 99.400
  • 00700 騰訊控股
  • 377.000
  • 00941 中國移動
  • 59.100
  • 00005 滙豐控股
  • 58.750
  • 00388 香港交易所
  • 332.800
報章貼士
  • 00688 中國海外發展
  • 20.400
  • 目標︰$22.80
  • 09926 康方生物－Ｂ
  • 44.200
  • 目標︰$52.60
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 156.400
  • 目標︰$169.52
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2023 16:55  《盤後部署》恒指低開高收，滙控績前微升，短線有望挑戰60元？

20/02/2023 15:11  【預算前瞻】曾煥平:對下財年賣地看法悲觀，現時是適當時候撤辣

20/02/2023 15:10  【預算前瞻】莊太量:倡增收股票印花稅，勿因赤字增加新稅種

20/02/2023 16:29  虛擬資產交易平台6月起實施發牌制，證監會就監管建議諮詢業界

20/02/2023 17:35  《新股上市》傳嘀嗒出行香港IPO擬籌15.6億，最快6月掛牌

20/02/2023 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流出５７﹒５億元，買中移沽盈富

20/02/2023 08:16  【大行炒Ｄ乜】大行點評聯想、希慎成績表，招銀唱好中海油

17/02/2023 17:24  《嚟緊炒Ｄ乜》港交所下周派發去年度成績表，中線目標５００銀

20/02/2023 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８３４６，美元兌人幣跌報６﹒８５７４

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人　LPR不動　滬指大漲2%
人氣文章

新聞>財經熱話

息優業務穩兼炒AI概念　電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
人氣文章

新聞>香港要聞

【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

「操控」中國氣球的黑手 2
人氣文章

健康解「迷」

免疫組合治療晚期肝癌：有效延存活期！藥物納醫管局安全網，邊類患者合資格可獲資助？
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】九運經濟全面睇！九運適合咩行業？港九新界邊區買屋同租屋最好？口罩要戴到幾時？(附文字版)
DIVA CHANNEL
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

為你帶來美好的藝術二月！美國藝術家 Fanny Brodar首場香港個展：「It’s a Beautiful Day in the Neighborhood」，帶你重拾童趣
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

史詩般的愛情故事：阿布與烏雷驚世駭俗的行為藝術，仿如上天注定的愛恨交纏
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

藝術媒體口中的「撿漏聖地」底蘊是怎樣？拍品孰真孰假？是仙丹還是砒霜？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
氣溫下降 │季候風殺到！今日氣溫急降6度！明日分區氣溫最低為10度！仲要凍多幾日？（附氣溫預報、3大保暖貼士） 1
人氣文章
交友Apps的世界：說好了是逢場作戲，為何最後「沉船」收場？
人氣文章
手指常做重複動作易患「彈弓指」！症狀分4級，呢3類人工屬高危！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2023 18:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事20/02/2023
《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人　LPR不動　滬指大漲2%
人氣文章財經熱話20/02/2023
息優業務穩兼炒AI概念　電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】曾煥平：對下財年賣地看法悲觀　現時是適當時候撤辣
人氣文章香港要聞20/02/2023
【預算前瞻】莊太量：倡增收股票印花稅　勿因赤字增加新稅種
人氣文章FOCUS20/02/2023
【FOCUS】流動性盛宴之年　金融整頓大風吹
人氣文章財經熱話20/02/2023
【績後部署】聯想急彈　如何解讀第三季業績及行業前景？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金