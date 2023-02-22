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【預算迴響】世邦魏理仕倡推更多工業地　鼓勵遷冊有利寫字樓需求

22/02/2023

　　世邦魏理仕歡迎財政司司長陳茂波周三（22日）發表的新一份《財政預算案》，並指出，就2023／24度賣地計劃下，三幅工業用地將可提供17萬平方米工業樓面面積，略高於政府於上一個財政年度出售的一幅工業用地的13.8萬平方米。有鑑於工業物業空置率偏低，政府可考慮推出更多工業用地，以滿足市場需求。

 

(Henry攝)

 


發展商對商業用地興趣有限


　　世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，政府預計2024至2027年間每年經濟增長達3.7%，反映香港經濟復甦將維持一段長時間，亦令未來3-4年對商業房地產的需求持續，可望加強投資者對本港中期前景的信心。


　　世邦魏理仕指出，2023／24度賣地計劃中，有三幅商業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積，較2022／23賣地計劃為少，但因寫字樓市場供應充足，世邦魏理仕預計發展商對商業用地的興趣有限。


退稅優惠減抵銷消費券效益


　　特區政府連續第三年派發消費券（每人5000元）將確保零售市場穩健復甦，估計消費券相當於2022年整體零售總額的約9%，但與2021／2022財政年度的薪俸稅和個人入息課稅退稅優惠上限10萬元相比，2022／2023財年的退稅優惠僅為6000元，與消費券效益相應抵銷。


資本投資者入境計劃有望提升香港國金中心前景


　　政府計劃引入新的「資本投資者入境計劃」將有望提升香港作為國際金融中心的前景，並支持香港資產管理及財富管理行業的發展。計劃亦有望吸引高資產淨值人士（HNWIs）及高端人才來港生活及工作，增加本港競爭力，並有利整體零售市場發展。然而，由於房地產行業並非計劃下的合資產類別，或未能為房地產行業帶來直接好處。


　　陳錦平預計，政府計劃吸引外地企業遷冊香港，預計可提升香港作為國際企業設立的亞太區總部的競爭優勢。隨著更多的高級管理人員及商務決策者移居香港，長遠而言，這將有利於寫字樓及豪宅物業的需求。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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