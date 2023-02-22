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【預算迴響】澳洲會計師公會：減糖引資令整體財政保持穩健

22/02/2023

　　在面臨財赤之下，澳洲會計師公會認為2023—24年度預算案整體感覺是通過減糖，加大招商引資，令整體財政保持穩健。


　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚稱，公會認同政府通過推出新的「資本投資者入境計劃」吸引人才和資本投資，同時此計劃不包括物業投資，避免推動樓市炒風，影響民生。另外，公會鼓勵政府外來資本應投資指定項目如初創科技，創造更多就業機會。同時吸引超高淨值人士來港，從而有效推動家族辦公室在港發展。在鞏固金融中心地位方面，在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，繼續發展擴大債券市場。

 

(資料圖片)

　

利得稅退稅額上限應維持1萬元

 

　　不過，該會建議政府應該考慮寬減百分之百的利得稅退稅額上限維持1萬元，並且繼續寬免2023／24年度商業登記費，為企業邁向復甦提供助力。

 

　　公會亦歡迎政府在《財政預算案》引入公司遷冊機制，從而便利海外企業將註冊地遷至香港，鞏固提升本港作為跨國企業地區總部的競爭優勢，公會建議政府同時考慮給予地區總部稅務優惠，例如8.25%優惠稅率。

 

　　公會指出，鑑於2022年全年樓市下跌15%，歡迎政府調整對中小單位從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，有助首次置業人士上車。另外，政府提高煙草稅令每包香煙的稅比例由約62%提升至約68—70%，接近世界衛生組織建議的75%標準。　

 

應進一步支援弱勢社群

 

　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴指，公會歡迎政府向合資格香港居民分兩期發放合共5000元消費券，有助上半年刺激本地消費加快經濟復甦步伐，牽涉約330億港元開支。不過，整體紓困力度較去年少，鑑於通關初期市民和中小企仍需時恢復，應該考慮增加支援弱勢社群的力度。此外，基本免稅額自2016-17至今未有增加，因應自2016年到2022年6年內累計通脹升幅達約11%，應考慮增加至15萬元。同時，政府應考慮個人退稅額應維持萬元與去年的水平一致。

 

　　公會讚同政府引入稅務扣減吸引退休人士重返職場，建議年齡下調至60歲，並直接與薪酬掛勾，額外扣稅額每年上限至12萬元，令行政上更為簡便。

 

撰文：經濟通採訪組

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