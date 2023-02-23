陳茂波出席電視論壇 市民指不滿只派5000蚊

財政司司長陳茂波今早出席財政預算案電視論壇，形容以往3年的日子不容易，市民及中小企都希望休息、固本培元，現時並非加稅的時機。又指長期派消費券並不可行，而且開支較大。

新一份財政預算案預測下年度的財政儲備降至7629億元，相當於12個月政府開支，陳茂波指這個水平仍然相對健康，重申已檢視由回歸至今的三個經濟周期數據。他估計下財年，本港仍會錄得500多億元赤字，因此推出支援措施時，需要「睇餸食飯」。



被問到會否對樓市徹辣，陳茂波表示，「辣招」的目標是由於供求較緊張，希望香港人能優先買樓，現時樓價雖然從高位回調一成多，但仍屬於平穩，亦無出現過任何金融風險，市民供樓「斷供」的情況只是微乎其微，因此政府不打算調整。他又指出，現時樓市穩定，但政府會繼續留意情況。



而到電話問答環節，市民張先生表示：



「使乜咁緊張，唔係洪水猛獸啊嘛，派得個5000蚊，愈來愈縮（水）；澳門年年派發一萬元，細路仔都有，派足十幾年，所謂輸人不輸陣，你話香港係唔係好丟架？」



陳茂波向市民解釋，我們不可以「打腫臉皮充闊佬」，如果輕易觸碰外匯基金，動搖到金融穩定，動搖到貨幣穩定，對社會造成很大傷害，這粒糖沒那麼甜（指今次派錢），希望大家諒解，是我們力所能及。

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