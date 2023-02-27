蔡天鳳碎屍案再有進展 前家翁情婦被捕 屋內湯煲發現頭顱

大埔龍尾村周五（24 日）發生驚人碎屍案，目前再有突破性進展，消息指蔡女前家翁的情婦被捕，案件至今合共有5人被拘捕，其中3人今日提堂，分別為31及65歲的男子，被控告一項謀殺罪，一名63歲女子被控告一項妨礙司法公正罪，被控3人分別是死者前夫的父親、兄長和母親。



警方昨晚交代案情指，再一名47歲姓伍的中國籍女子被捕，據指她為被捕前家翁的情婦，並在深水埗按摩場所任職「骨妹」，警方以「協助罪犯」的罪名將其拘捕，目前該女子正被調查當中。



另外，警方於昨日在兇案現場的一個大湯煲內發現死者蔡天鳳的頭顱，警方透漏目前頭顱情況尚算完整，而且湯煲內還有青、紅蘿蔔，但目前仍未尋找到死者的軀幹和雙手。警方表示，其中一名疑犯曾到將軍澳華人永遠墳場，懷疑有人將屍體棄置該地，甚至將殘骸放入水庫，警方出動過百人力在墳場進行搜尋，甚至出動「水鬼隊」嘗試在水庫打撈屍體，但依然無果。



謀殺碎屍早有預謀 蔡天鳳因物業套現而惹前家翁不滿

(死者蔡天鳳因物業套現，惹來前家翁不滿，圖片來源：IG)



據指，蔡天鳳與前夫鄺港智於2013年結婚，婚後誕下兩名子女；隨後於2015年，鄺港智涉嫌詐騙並一直潛逃；2016年蔡天鳳與鄺港智離婚，並與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子擺酒結婚，但並無註冊；2019年蔡天鳳斥資逾7280萬元，購入加多利山豪宅，惟註冊業主是其前家翁；到2022年蔡天鳳有意套現加多利山物業，惹來前家翁不滿。



而蔡天鳳前夫一家4名疑犯背景資料亦被網民大起底，據指前夫兄長得到蔡天鳳信任，在新年期間成為她其中一名私人司機，相信今次疑似在蔡天鳳接女兒放學期間，被車去龍尾村村屋加害，而單位內發現用作肢解的工具，包括碎肉機、電鋸，長雨褸、手套、面罩等，而單位只是數星期前開始租用，相信涉案人士早有預謀。

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