  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴

01/03/2023

　　政府宣布口罩令從今日起全面取消，包括室內、室外及交通工具，但今早不論在街頭上還是交通工具上，都仍有三分二市民配戴口罩，有市民表示，部分原因是「已成習慣」，並指香港街頭灰塵、致敏情況嚴重，戴口罩比不戴口罩好。


　　目前香港的新冠感染人數維持低水平，衛生署昨日公布新增感染人數只有96宗，並連續兩日維持低於100宗的水平；自今年1月30日起計算，累計死亡個案有126宗。


口罩令取消會否犯《禁蒙面法》？李家超：將適時討論


　　香港自2019年反修例運動起，政府當時於同年10月，引用《緊急情況規例條例》訂立《禁蒙面法》，禁止於公眾集會遊行期間使用蒙面物品。李家超昨日出席行會前接受傳媒訪問，被問到口罩令撤銷後，禁蒙面法應如何處理，李家超指目前並不會處理該問題，但政府將會在合適時間進行檢討。


　　根據香港法例，即《公安條例》（第245章）所規範的公眾集會及遊行，以及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品。違例者最高可被罰款25,000元及監禁1年；而警務人員按照法例要求，可以截停並要求相關人士除去蒙面物品，以警務人員能夠核實該人的身分，如被要求人士沒有跟隨所指要求，亦屬犯罪，可被監禁半年。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

361.000

異動股

02269

藥明生物

57.150

異動股

02382

舜宇光學科技

95.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 360.800
  • 02269 藥明生物
  • 57.150
  • 02382 舜宇光學科技
  • 94.800
  • 00728 中國電信
  • 4.140
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 37.050
股份推介
  • 09636 九方財富
  • --
  • 目標︰--
  • 00916 龍源電力
  • 9.690
  • 目標︰$11.70
  • 00763 中興通訊
  • 24.450
  • 目標︰$24.20
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.150
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 53.400
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 180.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.150
  • 00700 騰訊控股
  • 360.800
  • 00388 香港交易所
  • 328.400
  • 00941 中國移動
  • 60.100
報章貼士
  • 01171 兗礦能源
  • 23.900
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.530
  • 目標︰$7.50
  • 00552 中國通信服務
  • 3.250
  • 目標︰$3.30
熱炒概念股
即時重點新聞

01/03/2023 10:43  恒指重上兩萬後續尋高，升逾500點，舜宇急飆逾7%冠藍籌

01/03/2023 09:33  【聚焦數據】中國2月官方製造業PMI續升至52.6%，高預期

01/03/2023 08:39  《擴大開放》深交所與倫交所正穩步推進「深倫通」項目

01/03/2023 08:38  ASMPT上季少賺近71%，年度盈利跌逾17%，派息1.9元

01/03/2023 08:38  【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標

01/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒１５億元，買騰訊沽盈富

01/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】摩通升網易至「增加權重」，九行齊降信義光能目標

24/02/2023 17:45  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太下周派成績表，中線睇３１﹒９９銀

28/02/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８４９３，美元兌人幣升報６﹒９４３２

專題透視
人氣文章

新聞>90後投資達人 - 朱公子

2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會
人氣文章

新聞>香港要聞

口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍料恒指3月走勢較上月佳　須留意企業疫後業務展望
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

傳蔡英文8月前訪美，96年台海危機會否重演？ 1
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】英歐關係驟緩和　北愛「硬邊境」有解
人氣文章

數碼轉型

AI殺入時裝紡織界！着意培育專才與AI溝通！AiDLab總監：AI助激發創意，概念和思想不能取代
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

春季就是需要一抹輕盈、透薄感！Jo Malone白花限量版系列香水、Caudalie鎮靜肌膚「皇后水」、Benefit毛孔護理系列
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

廢墟尋樂迸發繆思：隨著日籍英裔Sacha Yasumoto的鏡頭，給香港的「曾經」留下鮮明記錄
人氣文章

Fashion

Clockenflap音樂節回歸！以牛仔、薄紗連身裙、飾物營造部落風穿搭，迎接熱鬧狂歡時刻！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
學童濕疹發病升！半數人每日12小時痕癢、近7成難入睡！濕疹對心理影響仲嚴重過心臟病？
人氣文章
罕見病「類澱粉沉積症」損心腎腸胃！易混淆其他疾病 + 不易治療！半年死亡率可達25%
人氣文章
早期肺癌難察覺，晚期確診存活僅5%！如持續有這幾個症狀，恐怕是晚期！團體促政府推篩查計畫
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 11:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 11:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2023 11:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/03/2023 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態01/03/2023
美商務部擬撤銷對華為出口許可，全面切斷華為供應鏈
人氣文章90後投資達人 - 朱公子01/03/2023
2025年比特幣勢必能夠到達70,000美金以上！把握比特幣賺錢機會
人氣文章香港要聞01/03/2023
口罩令撤銷首日　街頭仍有三分二人配戴
人氣文章開市Good Morning01/03/2023
熊麗萍料恒指3月走勢較上月佳　須留意企業疫後業務展望
人氣文章國際動態01/03/2023
【俄烏開戰】烏無人機首襲莫斯科郊外，疑遭電子干擾未命中目標
人氣文章財經熱話01/03/2023
【虛幣世界】監管與通脹困擾市場，加密貨幣波動性下降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金