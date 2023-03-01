口罩令撤銷首日 街頭仍有三分二人配戴

政府宣布口罩令從今日起全面取消，包括室內、室外及交通工具，但今早不論在街頭上還是交通工具上，都仍有三分二市民配戴口罩，有市民表示，部分原因是「已成習慣」，並指香港街頭灰塵、致敏情況嚴重，戴口罩比不戴口罩好。



目前香港的新冠感染人數維持低水平，衛生署昨日公布新增感染人數只有96宗，並連續兩日維持低於100宗的水平；自今年1月30日起計算，累計死亡個案有126宗。



口罩令取消會否犯《禁蒙面法》？李家超：將適時討論



香港自2019年反修例運動起，政府當時於同年10月，引用《緊急情況規例條例》訂立《禁蒙面法》，禁止於公眾集會遊行期間使用蒙面物品。李家超昨日出席行會前接受傳媒訪問，被問到口罩令撤銷後，禁蒙面法應如何處理，李家超指目前並不會處理該問題，但政府將會在合適時間進行檢討。



根據香港法例，即《公安條例》（第245章）所規範的公眾集會及遊行，以及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品。違例者最高可被罰款25,000元及監禁1年；而警務人員按照法例要求，可以截停並要求相關人士除去蒙面物品，以警務人員能夠核實該人的身分，如被要求人士沒有跟隨所指要求，亦屬犯罪，可被監禁半年。

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