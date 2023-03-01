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竹篙灣隔離設施正式關閉，27萬人次曾入住

01/03/2023

　　竹篙灣檢疫中心今日舉行關閉儀式，保安局副局長卓孝業為大門上鎖，標誌正式完成歷史任務。卓孝業致辭時表示，竹篙灣自2020年7月啟用後，先後有27萬人次入住，高峰時曾接收大約8000人，有4000人出入。


 

運作成功有賴跨部門合作

　　卓孝業表示，竹篙灣檢疫中心一開始只用作接收密切接觸者、再用作接收確診者，其後作為外傭檢疫中心，期間亦曾用作中學文憑試試場、特首選舉、立法會選舉等投票站。


　　他指出，竹篙灣運作成功，有賴政府多個部門跨部門合作。他感謝國家援建設施，又感謝相關部門及承辦商人員協助，特別是曾入住竹篙灣的市民，指他們為防疫犧牲自由。卓孝業亦感謝中海物業(02669)和中國建築(03311)在建設上的投入，以及國泰航空(00293)和美心食品公司提供膳食服務。他希望疫情不再，毋須再使用隔離設施。

民安隊：動員34萬人次到竹篙灣協助

　　民安隊總參事梁冠康表示，民安隊最高峰一天有過千隊員進駐竹篙灣，兩年多合共動員34萬人次，去年12月高峰時期竹篙灣入住率達九成。他表示，隔離設施部分會轉為備用狀態，如有需要可在48小時啟用，部分民安隊成員可留守作支援。他指，管理竹篙灣的挑戰包括要快速便利地安排市民出入營、提供物資及膳食等，強調一直採用以人為本的方法，透過不同小組的工作支援隔離人士。

見證由「糟糕灣」變成「竹大」

　　另外，卓孝業說，「當時竹篙灣有個花名叫『糟糕灣』，但今日網民替我們起了小名，叫『竹大』、即『竹篙灣大學』。這由一片荒地變成這樣，然後由一個很糟糕的地方，無人願意來，幾乎想逃跑。到現在我們想停，仍有人致電說想進來。這裏我真的看到香港是萬眾一心，無事不可成。」

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