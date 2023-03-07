【蔡天鳳案】 前夫女友人涉嫌協助罪犯於內地被捕 今日移交至香港警方

關於蔡天鳳案再多一名涉事人士被捕，消息指一名女子因涉嫌協助罪犯，近日在內地被執法人員截獲，直到今日（7日）被遣返至香港及移交至香港警方處理，西九龍總區重案組人員接手，據指該名女性為鄺港智的女性友人。



直到今日為止，蔡天鳳碎屍案被告及被捕人士涉及七人，包括鄺氏一家四口，前家翁情婦伍姓女子、遊艇公司職員林舜、以及該名鄺港智的女性友人。



網民資料越挖越多 有指鄺球曾於內地開公司資本達七千萬



隨著事件曝光後，有網民於內地商業登記網站發現，一間名為「鄺信資本（廣州）有限公司」於2020年12月23日成立，法定代表人與涉案前家翁「鄺球」同名；而另外一間「鄺信投資（廣州）有限公司」，一個與前夫「鄺港杰（傑）」同名登記人亦在名單之上，登記電郵亦與其英名「Alexkwong」相同。連同一間名為「廣州冠熊商務發現有限公司」，合計資本高達七千萬人民幣。



被警方描述為「主謀」的鄺球，在事件發生後聘請多名律師辯護，但最奇怪的是，竟然透過律師助理，向死者蔡天鳳的現任家翁要求代為支付律師費，消息一出後一眾網友指鄺球何其狂妄；但有名細心網友指，鄺球涉嫌謀殺蔡天鳳後，竟然向現家翁索求律師費，再配合鄺氏一家的不合理收入，購買豪宅，以及內地公司的註冊，當中關係實在千絲萬縷。

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