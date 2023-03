楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角,成首位亞裔影后

第95屆奧斯卡電影金像獎頒獎典禮,在美國洛杉磯荷里活舉行,獲最多11項提名的《奇異女俠玩救宇宙》,奪得7個獎項,成為大贏家。



馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪最佳女主角,成為奧斯卡首位亞裔影后。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》先後奪得金球獎音樂喜劇類最佳女主角,以及美國演員工會獎(SAG Awards)中奪得電影類最佳女主角。



電影中飾演女主角丈夫的華裔男演員關繼威奪得最佳男配角,而珍美李寇蒂斯則奪得最佳女配角。電影同時獲得最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳剪接。

