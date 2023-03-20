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呈祥道九巴撞壆側炒 20名乘客被困

20/03/2023

　　消息指，今早（20日）上午近十時，一輛290A九巴巴士線往新界方向，其巴士駛到呈祥道近長沙灣清麗苑對開失事，巴士側傾撞壆，車頭擋風玻璃碎裂，而且車身曾冒煙。

 


　　據現場消息指，巴士司機一度陷入昏迷，下層乘客全部已落車，但上層約20名乘客則等待救援；而目前車身側傾，車身曾經冒煙，懷疑偈油滲漏導致。


　　目前呈祥道往荃灣方向、近荔枝角公園部分行車線封閉，交通受阻。

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