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消息：行會通過三隧新收費方案，政府今日交代細節

22/03/2023

　　消息指，特首會同行會通過過海隧道收費調整方案。西隧專營權8月收回後，將調整三隧收費，年底再劃分繁忙時段，其中夜間非繁忙時段。三隧劃一私家車收費20元。運輸及物流局今日將公布新方案。



首階段西隧私家車收費減至60元

　　政府去年底向立法會提交新的三隧分流方案。據了解，行會通過的方案分兩階段實施。8月首階段，私家車經西隧收費由75元調低至60元，紅隧東隧就劃一加至30元。的士三隧劃一收25元。

次階段公眾假期日間劃一收25元

　　第二階段在年底推行，實施不同時段不同收費，星期一至六繁忙時段，西隧維持收60元不變；紅隧、東隧就再加價至40元。非繁忙時段，三隧將劃一收費，日間收30元，夜間收20元。星期日及公眾假期收費最便宜，日間劃一收25元，夜間收20元。商用車即是巴士及貨車，三隧將劃一收50元。
　　有議員曾質疑西隧減幅過小，單將紅隧及東隧收費調高，無助分流，亦增加市民過海負擔，政府因此以「兩步走」方式，循序漸進推行不同時段不同收費。

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