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林世雄:實施不同時段不同收費後，三隧八成時間平均收費減少

22/03/2023

　　運輸及物流局公布三條過海隧道的擬議收費方案。運輸及物流局局長林世雄表示，次階段實施不同時段不同收費後，三條隧道平均收費在八成時間都有所下降而方案亦有助在繁忙時間減少車龍、紓緩道路擠塞。


　　政府目標不遲於今年底，實施三條隧道不同時段收取不同收費方案。周一至周六的繁忙時段，西隧私家車收費60元，紅隧和東隧40元；一般時段三隧劃一為30元；非繁忙時段三隧劃一收20元。運輸署助理署長梁世豪表示，早上7時半和下午4時半起，三隧收費會逐步上調收費，西隧維持2小時繁忙時段，紅隧及東隧則約2.5小時。
　
過渡時段每兩分鐘上調或下降2元
　
　　梁世豪表示，由於不同時段需要支付的費用有明顯分別，為免駕駛者在轉換時段期間，過隧道時突然加速或減速，因此將引入過渡時段。以私家車為例，在轉換收費時段期間，會有約20至30分鐘過渡，期間每兩分鐘收費上調或下降兩元，直至達到下一時段收費。


　　當局指，不同時段收費實施後，車主可以在非繁忙時間過海節省費用，巴士過海時間和開支亦會減少，可以減低巴士營運成本，令車費增幅亦有機會放緩。
　
有駕駛者認為無助分流
　
　　不過，有駕駛者認為政府建議的三隧分流收費方案無助分流，因駕駛人士主要是看自己需要和看距離方便。

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