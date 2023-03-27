13歲女高中生遭非禮 學校不停叫其返校 受害者:「你係咪想迫我自殺？」

近日【東張西望】播出一宗中學生非禮事件，受害人為一名13歲女中學生，懷疑被一名男同學多次非禮，該男同學從後攬住受害人，更嘗試拉扯入廁所，女學生極力反抗，最後父母報案處理，於去年8月拘捕一名13歲涉案男學生，案件交由元朗警區刑事調查隊第9隊調查，案件仍在調查中，該名被捕男學生已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。



節目亦播出受害女童哭訴內容，受害者指出該男學生不指一次向其作出非禮行為，更多次在學校廁所、學校門口嘗試作出非禮行為，錄音中透露出受害人非常驚恐。



受害者:女係咪想迫我自殺？



由於案件仍未落案正式起訴，因此學校不停催促受害者返學，但女學生則向其父親控訴：「爸爸，你係咪想迫我自殺？你想送我去死啊？」而校長更多次向其保證女學生的安全問題，不過該對父母則保持懷疑態度，更嘗試叫校長簽名保證其女兒安全，不過校長則拒絕簽名。



自事件發生後，女學生一直以網課形式授課，而學校透過社工向女童催促她上學，但據了解該名保釋中的男學生仍在學校當中；學校更向其發出家長通知書，指其嚴重缺課，在沒有特別理由的情況下，有機會留班。



女學生自事件發生後，除了成績倒退之外，情緒更發生嚴重問題，並經常發噩夢，凌晨時間從噩夢中驚醒，並指「有條嘢」在她後面，非常害怕；而且該女學生不敢外出，有郵差速遞敲門更被嚇到跑入房間，不願被人見到。



律師：處理手法不理想



該對家長對學校及警方處理手法不滿，其母親表示事件發生後，她嘗試回校向校長通知已經報警處理，不過則見到警察與校長溝通，隨後警察立即喝斥家長為何仍回校，之後收到元朗警局致電，指責該對家長假扮警察恐嚇學校。



對於學校不停催促受害者返學，陸偉雄大律師指出，該非禮事件情況嚴重，而學校處理手法則十分不理想，因為受害者與施害人在仍在同一地點相遇，不排除非禮案件仍然會發生，而且該男同學知道女學生報警後，有機會恐嚇其進行銷案，造成妨礙司法公正，或者不銷案的話則有更嚴重的情況，變成恐嚇證人。

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