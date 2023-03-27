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多名法庭記者遭不明身份男子跟蹤，記協發聲明譴責

27/03/2023

　　香港記者協會今日在Facebook發聲明表示，上周收到不同新聞機構及記者反映，有多名記者遭到身份不明的男子跟蹤和監控。據了解，以上涉事記者均負責報道法庭審訊。記協對於試圖針對新聞工作者的騷擾及恫嚇行為表示強烈譴責，並對記者們的遭遇感到十分憂慮。


　　據Hong Kong Free Press上周五(24日)報道，該報一名女記者周三(22日)遭兩名男子由住所外開始跟蹤，其中一人跟蹤至其工作地點附近。據該媒體拍攝的片段顯示，該名男子身穿便裝、佩戴藍牙耳機，記者上前質問其身份及目的時，他無作回應及逃避，其後快步離開。


　　記協亦收到多家傳媒的記者反映，上周二(21日)下午的《立場新聞》案審訊完結後，有兩名男子曾於區域法院記者室外徘徊，二人曾向法庭保安出示其證件。其中一人於記者室前守候逾一小時，有記者指，該男子曾試圖跟隨記者離開法院。


　　有相關新聞工作者在向記協反映事件時表示，從事件中男子的衣著及行為判斷，懷疑對方為便衣執法人員。對於涉事男子是否執法人員，記協正向警方及司法機構查，並促請警方嚴肅調查及跟進，以確保香港記者能在毋須憂慮其人身安全的情況下，行使受《基本法》第27條保障的言論、新聞、出版的自由，進行新聞採訪。


　　記協指，新聞工作者、特別是法庭記者的人身安全受到威脅和壓力，會令社會大眾，包括記協在內關注新聞自由的香港市民，擔心有人企圖利用脅逼手段，損害記者行使其採訪權利，對本港新聞自由百害而無一利。

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