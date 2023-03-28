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李家超:明赴海南參與博鰲亞洲論壇，推廣香港拓商機

28/03/2023

　　行政長官李家超在行政會議前記者會表示，明日將會出發前往海南參與博鱉年會，屆時總理李強、各國政府領袖及國際組織負責人都會參與，商討加強團結合作及開放，包括促進發展，他會推廣香港，爭取更多拓商機香港爭取更大商機拼經濟。


　　李家超又指，過去一周本港舉辦多項國際盛事，包括Art Basel、Art Central，以及裕澤香江高峰論壇場等，吸引全球家族代表出席，而是次論壇有逾400人參與，很多參與者均表示，將會於香港成立家族辦公室，或作積極考慮。


　　他又祝賀本港高爾夫球手許龍一，在粉嶺高球場舉行的國際都會高爾夫球錦標賽奪冠，相信本周舉行的國際七人欖球賽會繼續受到歡迎。

平價旅行團對社區造成滋擾，李家超:相關部門會處理好管理工作

 

　　對於內地平價旅行團在港造成阻街等問題，行政長官李家超表示，現時的旅行團現象屬管理問題，本港正處復常初階，對於旅行團的管理需要要有良好的管理制度，相關部門將盡快處理有關旅行團的管理工作。


　　李家超提到，文化體育及旅遊局和旅監局應提出好辦法，努力處理旅客為社區帶來的問題，令旅遊業持續發展，旅客可以有良好的體驗，強調全面通關後，要拼經濟、拼發展，而香港作為開放包容的城市，歡迎旅客到來，強調旅客為香港帶來的經濟效益及就業機會很重要。

確保公眾集會依法有序進行

　　將軍澳都會駅業主委員會日前舉辦一場反對政府填海的集會遊行，為香港疫情後第一場成功舉辦的遊行。李家超指出，要確保任何公眾集會依法有序進行，不會影響到公眾秩序以及國家安全，對警隊工作有信心，又指播錯國歌屬嚴重事件，關乎國家尊嚴以及人民情感，亦正與Google商討有關事情。

 

政府會繼續推動北部都會區及交椅洲人工島項目

 

　　李家超指，未來政府會繼續推動北部都會區及交椅洲人工島兩個項目，又指出香港要與國際進行競爭，過去多年來因為土地限制，而使香港的競爭力面臨瓶頸，強調要把目光放長遠，而不單是目前情況，未來亦希望能提升本港的平均居住面積。

葉劉倡先發展北部都會區

　　身兼行政會議召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀日前接受訪問時表示，北部都會區及交椅洲填海兩個計劃同樣投入巨大，質疑現時政府財政狀況，未能同時推展兩項龐大發展計劃。她建議在資源有限情況下，應先發展北部都會區。


　　　　葉劉淑儀對交椅洲填海持開放態度，但質疑經濟效益及財務可行性，認為政府提出的5800億元成本，只是去年預估的非常初步數目，未有工程細項包括應急開支數目，亦未有經濟效益評估。至於北部都會區，她認為，可協助打破「一國兩制」蘊含的矛盾，策略意義重大，有助大灣區3個不同管轄區出入境及海關檢疫區、關稅區，人流人才來往、貨物來往、數據來往融合。

 

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