  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班

30/03/2023

　　國泰航空(00293)旗下香港快運引入首架A321neo空中巴士，星期日會首航去泰國曼谷，之後會與現有機隊一同服務不同航點。香港快運的航班數目現已恢復至疫情前水平，預料到夏季每周航班，將進一步增到500多班。


　　香港快運主席林紹波表示，未來兩年內，一共會接收16架同型號客機，新機外觀塗上新設計，在機翼、尾翼等位置都有香港快運新標誌，比舊型號A321多6個座位，可接載236名乘客，每座位平均油耗量會減兩成；年內會再推乘客碳抵消計劃，詳情稍後公布。
　
票價逐漸回復正常
　
　　林紹波又稱，快運運力由去年9月只有疫前一成，到上月已回復到疫前八成，預計踏入4月會開始增長，每周營運逾400班機，到夏季可超越疫前水平，達到每周500多班，航點亦會由現時20個增至年底約30個，惟承認目前票價因尚有供求失衡而較高，相信未來續回落。


　　香港快運主席林紹波指，航班雖然增加，但機票價格仍然高企，暫時疫情後需求及供應有少少失衡，現在的票價是比疫情前稍高，隨著航機增加，相信票價會逐漸回復正常。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

60.000

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

42.550

異動股

03896

金山雲

4.090

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 42.500
  • 03896 金山雲
  • 4.110
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 148.600
  • 02433 中天湖南集團
  • 2.780
股份推介
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.660
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 23.050
  • 目標︰$24.50
  • 00861 神州控股
  • 3.830
  • 目標︰$4.40
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.920
  • 目標︰$15.00
  • 03888 金山軟件
  • 39.100
  • 目標︰$42.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 95.050
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.000
  • 02333 長城汽車
  • 9.440
  • 00388 香港交易所
  • 339.200
報章貼士
  • 02411 百果園集團
  • 6.390
  • 目標︰$6.55
  • 01109 華潤置地
  • 35.300
  • 目標︰$40.50
  • 01798 大唐新能源
  • 2.960
  • 目標︰$3.61
熱炒概念股
即時重點新聞

30/03/2023 10:41  【聚焦人幣】巴西政府稱已和中國達協議，以本幣開展貿易不用美元

30/03/2023 10:15  【國際要聞】美國總統拜登將簽署提前結束疫情全國緊急狀態法案

30/03/2023 09:56  【外圍經濟】蘋果公司6月5日舉行全球開發者大會，料推新產品

30/03/2023 09:24  《異動股》快手(1024)高開5%，上季經調整虧損大幅收窄

30/03/2023 09:23  恒指高開24點報20216，阿里升2.7%，國壽跌2.3%

30/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買騰訊沽盈富

30/03/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】三行升快手目標，中信里昂狠劈碧服逾６０％目標

24/03/2023 17:53  《嚟緊炒Ｄ乜》明源雲下周派發去年度業績，中線目標９﹒２４銀

30/03/2023 09:51  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９２，隔夜拆息升至１﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章

新聞>香港要聞

香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：港股氣氛漸回暖　四月恒指走勢向好　惟短期20700點阻力大
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

環保署智能回收箱服務入屋苑！3 Steps回收+兌換綠綠賞禮品！儲幾多分可換頂級香米？即Check 25個智能回收地點、積分兌換
人氣文章

Shopping What’s On

2023日本文具大賞出爐！書寫流暢沾水筆、免刨金屬鉛筆、超方便迷你改錯帶！邊11款得獎文具香港都買到？
人氣文章

娛樂情報

反擊男方單方面取消追蹤IG 朱晨麗將何廣沛「降呢」變網民
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Art Basel 2023：精選3大矚目藝廊，在繁忙之中尋一絲喘息空間
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「愛情曾令你失望，但摒棄愛情人生也不一定順遂」：沉迷扭曲的關係，只會徒添你的寂寞
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

懷孕性事疑惑！懷孕要禁慾？孕婦會突然變鹹濕？做愛時陰莖會「隊」到BB？女性呢個孕期行房會享受前所未有最正高潮！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
比起日癡夜纏，有人分擔租金更重要？同居真的代表關係大躍進嗎？
人氣文章
廿四節氣 | 春分要養脾胃、平衡肝升和肺降！推介「淮山冬菇瑤柱豬腱湯」，補肝腎、健脾胃、益氣血 1
人氣文章
支援肺癌病人！民間組織「患者導航計劃」設熱線、網上平台，幫助患者掌握資訊及早治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 11:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 11:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/03/2023 11:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2023 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/03/2023
傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章香港要聞30/03/2023
香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班
人氣文章開市Good Morning30/03/2023
林家亨：港股氣氛漸回暖　四月恒指走勢向好　惟短期20700點阻力大
人氣文章國際動態30/03/2023
馬斯克與專家聯署呼籲暫停訓練更強大AI至少半年
人氣文章財經熱話30/03/2023
【虛幣世界】比特幣持續攀升，市場憧憬經濟數據
人氣文章中國故事29/03/2023
《神州經脈》內地加大招商引資力度　滬指、人幣即期四連挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金