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【香港要聞】李家超冀最遲年中公布應對建造及運輸業人手不足策略

04/04/2023

　　行政長官李家超出席行會會議前記者會時表示，了解目前建造業有約1萬至1.5萬的人手短缺，不同界別均有人力欠缺，將影響對市民的服務，以及香港整體競爭力，政府將認真處理，有關政策局正密鑼緊鼓準備具體策略，會盡快向大家公布，希望最遲年中有決定。

 


　　引入外勞方面，他表示會保護本地就業，平衡多方利益，如輸入外勞，其工資將不低於有關行業收入中位數，亦會加大力度培訓本地勞工。至於日後機制會否繞過勞顧會，李家超稱，會交由政策局按實際情況決定。


　　另外，勞聯申請五一前夕復辦遊行，被問到示威活動是否已「復常」時，李家超指，警務處長會按示威活動的活動性質、人數、時間及風險作安排，亦會不斷總結經驗，令活動符合國家安全。

 

下周六全民國家安全教育日將辦一連串活動

 

　　李家超指，下周六（15日）全民國家安全教育日，本港將舉辦一連串線上線下活動，包括隆重的開幕禮，三名司長主持的專題講座、紀律部隊舉辦「維護國家安全盃」比賽、聯合升旗儀式和紀律部隊開放日。


　　另外，在地區會舉辦多項「全民國家安全教育日」活動，由民政及青年事務處統籌，文體旅局會為國家安全繪本製作動畫，並有小學工作坊，並向小學派發6萬本國家安全繪本。

 

考慮合併或重置學校 處理學生人數減少問題

 


 

　　李家超表示，小學和中學學生人數分別下跌14%和18%，當局會與學界保持溝通，考慮是否合併或重置學校，希望可有序暢順地處理問題。他又表示，當局亦會盡快公布學校的叩門安排。


　　教育局近日向小學派發「開班信」，建議下學年小一開班數目，首次有小學獲派0班，即不派學生入讀該校，被要求提交「發展方案」，包括選擇提早停辦全校或部分級別、接受特別視學、轉私立模式辦學或與其他學校合併等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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