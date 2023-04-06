內地團上觀光船用膳，船公司指視乎反應決定日後安排

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳自昨日起，一連3日停泊在觀塘汽車渡輪碼頭，為內地旅行團提供午膳服務。負責接待的營運總監葉定國指，昨日接待了3個旅行團共50多人，人數不算太多，估計由於太倉促，旅行社未能及時安排，加上清明節假期內地團較少，但初步知道旅客吃得很開心，對維港遊行程反應正面，亦覺得安排比較新鮮，會與旅行社繼續試行多一段時間，視乎反應再決定日後安排。





分流減低對居民滋擾



他又指出，在觀塘出發是希望分散客流，觀塘上船位置亦並非住宅區，可減低對居民滋擾，希望政府可以開放例如尖沙咀及紅磡等碼頭，以配合旅遊巴載客到觀光船上岸位置。有遊客表示在船上用膳的體驗不錯，亦有遊客認為45分鐘船程略短。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現時已有維港遊，主要安排旅客在船上晚膳。至於今次安排內地旅客在船上午膳，每位旅客成本增加約19至20元，相信業界可以做到，而旅遊巴載客到觀塘碼頭，做法亦可行，日後可考慮在旅遊區的尖沙咀或中環上船。

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