【數字峰會】李家超：疫情凸顯數字經濟重要性 不明朗下提供機遇

行政長官李家超在數字經濟峰會上致辭時表示，數字經濟改變了傳統商業模式，並創造新的產業，此前疫情更凸顯出數字經濟的重要性，包括電子商務、線上教育，以至遠程辦公和智慧城市，認為數字經濟已成為世界新常態的一部分，同時為企業和個人提供新發展道路，在不明朗的宏觀環境下提供具韌性的增長機會。

行政長官李家超



李家超提到，國家十四五規劃支持香港建設國際創新科技中心，香港正蓄勢待發開展數字經濟的新篇章。特區政府亦在去年12月發表《香港創新科技發展藍圖》，提出8項重大戰略，以提高香港的競爭力，並加快工業發展等。



李家超指，特區政府將繼續積極推動數字經濟發展，強調香港是世上唯有融合了國際和中國優勢的地位，為內地企業走向國際和外國企業進入中國市場的理想地方，政府的首要任務是確保香港的營商和投資前景在未來持續蓬勃發展。

孫東：創科有利振興傳統產業及打造多元經濟

創新科技及工業局局長孫東表示，經濟數碼化是必然趨勢，在轉型的過程中，創科為主要驅動力之一，認為創科有利振興傳統產業及打造多元化經濟，強調本屆政府高度重視創科發展，並於早前發表《香港創新科技發展藍圖》，明確本港未來5至10年的創科發展，其中關鍵在於推動香港發展成智慧城市。



本港「2023數字經濟峰會」周四（13日）起一連兩日在會展舉行，主題為「蛻變前行 共創智慧未來」。孫東在峰會上致辭時指，峰會反映當局對推動香港數碼經濟發展的支持，峰會匯集超過100名國際業界精英，相信與會者能進行具有成效的交流，以實現高質量的經濟發展。



他又提到，特區政府上月與國家科學技術部簽署有關加快建設香港國際創新科技中心合作協議，認為是內地與香港創科合作的新里程碑。

創新科技及工業局局長孫東

中聯辦陳冬：香港具發展數字經濟優勢 科研實力雄厚

中聯辦副主任陳冬在數字經濟峰會上致辭時表示，香港具有發展數字經濟的良好基礎和獨特優勢，也是世界一流大學聚集程度最高的城市之一，有22個國家級科研平台，科研實力雄厚。



他指出，香港去年底頒布創新科技發展藍圖，將數字經濟作為香港創科發展四大方向之一，可見特區政府重視區塊鏈技術的應用，明確虛擬資產交易平台持牌經營，支持建設Web 3.0生態圈。近日香港Web3.0協會成立，同時首屆國際創科展開幕，再加上今次峰會，足以說明香港具有發展數字經濟、數字技術的活力和環境。



陳冬續指，特區政府推出高端人才通行證計劃後，首兩星期收到全球約5800個申請，再次彰顯香港對國際高層次人才的吸引力。

網信辦曹淑敏：數字經濟為大灣區高質量發展重要引擎

國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏致辭時表示，數字經濟已成為全球經濟發展新動力，見到新一屆特區政府非常重視數字經濟發展，成立數字化經濟發展委員會及公布《香港創新科技發展藍圖》等措施。



曹淑敏指出，近日印發實施了數字中國建設整體布局規劃，提出新時代數字中國建設的整體戰略，優化環境的戰略路徑。隨著數字灣區建設的全面推進，數字經濟已成為大灣區高質量發展的重要引擎。



她又期望，香港繼續發揮背靠祖國，聯通世界的橋樑作用和獨特優勢，與內地攜手擴大對外開放，充分拓展國際領域，積極參與數字領域國際合作和交流，高質量搭建數字領域，開放合作的新平台。

撰文：經濟通採訪組

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名