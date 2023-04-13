  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【數字峰會】李家超：疫情凸顯數字經濟重要性　不明朗下提供機遇

13/04/2023

 　　行政長官李家超在數字經濟峰會上致辭時表示，數字經濟改變了傳統商業模式，並創造新的產業，此前疫情更凸顯出數字經濟的重要性，包括電子商務、線上教育，以至遠程辦公和智慧城市，認為數字經濟已成為世界新常態的一部分，同時為企業和個人提供新發展道路，在不明朗的宏觀環境下提供具韌性的增長機會。

 

行政長官李家超


　　李家超提到，國家十四五規劃支持香港建設國際創新科技中心，香港正蓄勢待發開展數字經濟的新篇章。特區政府亦在去年12月發表《香港創新科技發展藍圖》，提出8項重大戰略，以提高香港的競爭力，並加快工業發展等。


　　李家超指，特區政府將繼續積極推動數字經濟發展，強調香港是世上唯有融合了國際和中國優勢的地位，為內地企業走向國際和外國企業進入中國市場的理想地方，政府的首要任務是確保香港的營商和投資前景在未來持續蓬勃發展。

 

孫東：創科有利振興傳統產業及打造多元經濟

 

　　創新科技及工業局局長孫東表示，經濟數碼化是必然趨勢，在轉型的過程中，創科為主要驅動力之一，認為創科有利振興傳統產業及打造多元化經濟，強調本屆政府高度重視創科發展，並於早前發表《香港創新科技發展藍圖》，明確本港未來5至10年的創科發展，其中關鍵在於推動香港發展成智慧城市。


　　本港「2023數字經濟峰會」周四（13日）起一連兩日在會展舉行，主題為「蛻變前行　共創智慧未來」。孫東在峰會上致辭時指，峰會反映當局對推動香港數碼經濟發展的支持，峰會匯集超過100名國際業界精英，相信與會者能進行具有成效的交流，以實現高質量的經濟發展。


　　他又提到，特區政府上月與國家科學技術部簽署有關加快建設香港國際創新科技中心合作協議，認為是內地與香港創科合作的新里程碑。

 

創新科技及工業局局長孫東

 

中聯辦陳冬：香港具發展數字經濟優勢 科研實力雄厚

 

　　中聯辦副主任陳冬在數字經濟峰會上致辭時表示，香港具有發展數字經濟的良好基礎和獨特優勢，也是世界一流大學聚集程度最高的城市之一，有22個國家級科研平台，科研實力雄厚。


　　他指出，香港去年底頒布創新科技發展藍圖，將數字經濟作為香港創科發展四大方向之一，可見特區政府重視區塊鏈技術的應用，明確虛擬資產交易平台持牌經營，支持建設Web 3.0生態圈。近日香港Web3.0協會成立，同時首屆國際創科展開幕，再加上今次峰會，足以說明香港具有發展數字經濟、數字技術的活力和環境。


　　陳冬續指，特區政府推出高端人才通行證計劃後，首兩星期收到全球約5800個申請，再次彰顯香港對國際高層次人才的吸引力。

 

網信辦曹淑敏：數字經濟為大灣區高質量發展重要引擎

 

　　國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏致辭時表示，數字經濟已成為全球經濟發展新動力，見到新一屆特區政府非常重視數字經濟發展，成立數字化經濟發展委員會及公布《香港創新科技發展藍圖》等措施。


　　曹淑敏指出，近日印發實施了數字中國建設整體布局規劃，提出新時代數字中國建設的整體戰略，優化環境的戰略路徑。隨著數字灣區建設的全面推進，數字經濟已成為大灣區高質量發展的重要引擎。


　　她又期望，香港繼續發揮背靠祖國，聯通世界的橋樑作用和獨特優勢，與內地攜手擴大對外開放，充分拓展國際領域，積極參與數字領域國際合作和交流，高質量搭建數字領域，開放合作的新平台。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

2.040

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

94.150

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.920

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 2.040
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.150
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.920
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.520
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 149.900
股份推介
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 0.850
  • 目標︰$14.20
  • 00960 龍湖集團
  • 24.850
  • 目標︰$25.10
  • 00168 青島啤酒股份
  • 83.900
  • 目標︰$92.00
  • 09699 順豐同城
  • 10.980
  • 目標︰$13.00
  • 00836 華潤電力
  • 17.180
  • 目標︰$18.06
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 363.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.150
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.920
  • 00981 中芯國際
  • 22.300
  • 00941 中國移動
  • 65.900
報章貼士
  • 00960 龍湖集團
  • 24.850
  • 目標︰$25.10
  • 00728 中國電信
  • 4.310
  • 目標︰$4.53
  • 00135 昆侖能源
  • 6.210
  • 目標︰$5.80
熱炒概念股
即時重點新聞

13/04/2023 12:08  恒指半日低收99點報20209，碧桂園跌4%，藥明升近6%

13/04/2023 11:42  【香港政情】夏寶龍抵港考察6天，陳國基、陳冬等到機場迎接

13/04/2023 11:38  【聚焦數據】3月美元計出口增14.8%勝預期，進口降1.4%

13/04/2023 10:54  【數據解讀】海關:外需不振等帶來考驗，實現全年外貿目標艱苦

13/04/2023 09:30  《中資異動》融創(1918)停牌逾年復牌，挫58%為最大跌幅

13/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒５６億元，買中海油沽騰訊

13/04/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】大和、華泰升安踏目標，大摩降中石化至降低權重

13/04/2023 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８４９６，隔夜拆息大跌至１﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門賭收旅客恢復理想大行看法正面　趁股價回落可炒定五一概念？
人氣文章

新聞>香港要聞

【數字峰會】李家超：疫情凸顯數字經濟重要性　不明朗下提供機遇
人氣文章

新聞>香港政情

鄧炳強:國安法實施至今，已審結的71人全部入罪
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

【美股星期三】美國3月CPI前瞻 | 比特幣破30000大關有咩啟示？AI監管風險大首選ETF？
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

每月之星 │ 白羊座高效率有領導力，但脾氣大易衝動！小心一件事招失敗
人氣文章

玩樂 What’s On

環保署公布40個泳灘最新水質評級！過半數水質良好！屯門邊個沙灘一度被評為極差水質？（附一級泳灘名單）
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

假如今年只可買一枚腕錶，這款屬必看！一睹 WW2023 江絲丹頓的浩瀚宇與宙與知性含蓄
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

為對方傾盡所有就是愛？費盡心力博取歡心，卻未必能滿足對方內心
人氣文章

酒意人生．梁淑意

沒喝過 Poncha別說你去過葡萄牙馬德拉！Madeira Fortified Wine 是最易搭配的葡萄酒？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
對老婆：應講乜，忌講乜
人氣文章
快活保養 | 白髮可反映身體狀況？發炎體質、甲狀腺功能過低都關事！營養補充品補到手，唯獨攝取銅要小心！哪些食物可找到？
人氣文章
一道菜一個心境！今期素食譜：「芹菜四季豆香炒雞髀菇絲」：用最少調味呈現最天然味道
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 17:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2023 17:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/04/2023
澳門賭收旅客恢復理想大行看法正面　趁股價回落可炒定五一概念？
人氣文章香港要聞13/04/2023
【數字峰會】李家超：疫情凸顯數字經濟重要性　不明朗下提供機遇
人氣文章香港政情13/04/2023
鄧炳強:國安法實施至今，已審結的71人全部入罪
人氣文章香港要聞13/04/2023
謝展寰：日本排放核廢水後，本港或禁止個別食品進口
人氣文章香港要聞13/04/2023
港人福建雲南交通意外四死三傷，黃國促駐粵辦及時主動公布
人氣文章財經熱話13/04/2023
阿里低開逾4%領跌科技股，再遭軟銀減持兼聯儲局放鷹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金