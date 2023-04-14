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消費券首期3千元周日派發，八達通須兩次拍卡先領交通津貼

14/04/2023

　　電子消費券首期3000元將於星期日(16日)派發，同日亦會發放公共交通津貼。財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示，以八達通領取消費券及津貼的市民，拍卡會先領取交通津貼，然後才領取消費券。


巿民有5個月時間使用三千元

　　李文成在電台節目中表示，周日可同時領取交通津貼，如果達到八達通的3000元儲值限額的話，餘額可以於八達通有足夠空間時領取。領取首期消費券的限期是今年9月30日，巿民有5個月時間使用該3000元，之後再領取第二期消費券，第二期消費券最早可於7月16日領取。

應確保已登記支付工具有效

　　李文成又提醒巿民確保已登記收取消費券的支付工具仍然有效。他指，若巿民利用八達通領取消費券，則要利用去年成功登記的八達通，到相關服務站拍卡領取；少部份去年退回或遺失八達通，並已登記更改手續的話，需以新登記的八達通領取消費券。若現時辦理更新領取工具的手續，一般需時約2、3個星期，當局會有短訊通知，即使現時辦理有關手續亦能趕及領取。

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