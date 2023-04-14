【數字峰會】中銀香港：香港需完善金融基建以接通全球數字化經濟

中銀香港(02388)首席信息官鄭松岩在出席數字經濟峰會時表示，香港正邁進數碼網絡時代，亦正致力推動相關的發展，故在數字化金融基建方面則更顯重要，又指香港已在相關方面取得階段性成就，當中包括數碼港元以及mBridge項目等。

（Brendan攝）



過去幾年，香港在數字化金融基建取得了一定的成就，包括現時有超過1180萬帳戶、交易金額達3000億港元的轉數快；去年第四季完成了首期試行的央行數字貨幣「貨幣橋mBridge」系統；今年2月推出全球首批由政府發行的代幣化綠色債券，利用金管局發行的現金代幣實現鏈上DvP（Delivery Versus Payment）交收；正在開發的數碼港元，以及將於6月生效的虛擬資產服務商發牌制度。



他又提及，各項基建發展時間不同，市場不斷變化，必須靈活應對市場需要和競爭的挑戰，金融系統的穩定性、可擴展性和可持續性至關重要，亦有必要進行數字化金融基建整合。



他續指，需充分利用雙循環策略，帶動數字化轉型和發展，在內循環方面，促進香港數字化經濟發展和智慧城市建設；在外循環方面，與國際先進數字化經濟接軌，以及促進國際上的合作。

撰文：經濟通採訪組

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