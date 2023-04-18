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低壓槽襲港料狂風暴雨增 星期三至五出門要帶遮

18/04/2023

　　據天文台預測，一道低壓槽會在本週中至後期影響華南沿岸，令天氣不穩，星期三至星期五的顯著降雨概率為「中高」至「高」，局部地區或有大驟雨；若高空輻散和高空擾動的位置及時間配合，甚至會有大雨。


　　值得關注的是，本周五為DSE文憑試首日開考，而驟雨及雷暴將持續到星期六，考生應留意會否影響到收音機接收。

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