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梁子超：新冠病毒風土化後會有波動，毋須太擔心

18/04/2023

　　印度出現高傳播性的Omicron新變種病毒XBB.1.16分支Arcturus，衞生防護中心昨日表示，本港共錄得7個XBB.1.16陽性檢測個案。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，過去大半年不斷出現多個品種的變異病毒，反映在風土化下出現「抗原飄移」，但暫時無出現席捲全球的主流病毒，而且印度人口達10多億，近日在當地出現的個案只屬冰山一角，不用太擔心。

眼角膜發炎非新事物

　　梁子超在電台節目上表示，現時印度等地的情況，遠低於當日Omicron的爆發，認為個案只屬「谷底」反彈，估計香港亦會出現同樣情況。他指，未見XBB.1.16致入院率及死亡增加，雖然XBB1.16會令染疫兒童眼角膜發炎機會增加，但去年的新冠研究文獻已有相關發現，而且症狀輕微。

毋須提升防控免「狼來了」

　　他表示，新冠病毒在風土化後不會消失，並會出現一定程度的波動，屬於自然現象，正如流感一樣，現階段毋須加強疫情防控，以免出現「狼來了」的情況，呼籲港人毋須過於擔心或緊張。

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