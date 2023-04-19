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盧寵茂：新冠疫情有上升趨勢，但醫療系統有能力應付

19/04/2023

　　醫務衞生局長盧寵茂出席立法會衞生事務委員會後表示，按污水檢測量數據及門診求醫情況看來，新冠確診比率確有上升，他形容是春夏之間的小波幅，相信港府有能力應付，加上市民的免疫屏障已提升，醫療系統及社會應對能力亦已強化，有信心可應對新一波疫情。

呼籲高危群組按指引接種加強劑

　　盧寵茂指，如無出現特別病毒變種，就算社區在冬季出現爆發，相信也不會危害市民健康及醫療系統服務，但病毒對高危群組仍然有一定影響，呼籲他們按指引接種加強劑，如市民出現呼吸道病徵，應戴口罩，又呼籲感染呼吸道疾病的市民，應到普通科或私家門診求醫，以免影響其他緊急病人使用急診室服務。

急症室失救事故後檢視改善方法

　　對於一名58歲女病人早前東區醫院急症室等候期間，被發現在無障礙洗手間失去知覺，其後不治。盧寵茂對此表示遺憾，稱事件已交由死因庭跟進，調查有結果後會檢視改善方法。


　　對於事主在急症室曾經長時間輪候，盧寵茂說明白這個情況不理想，當中涉及醫療人手面對的問題，政府已運用多個途徑及方法處理，「大灣區醫療人才交流計劃」亦反應正面，相信對本港醫療系統有幫助。

承認近日身體曾有不適，現已康復

　　另外，被問到他是否在近日曾確診新冠病毒，因而沒有與港澳辦主任夏寶龍會面，盧寵茂回應自己近日曾有不適，現已康復。

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