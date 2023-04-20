醫管局:加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間

東區醫院有女病人在急症室等候期間，在洗手間內失去知覺，其後失救死亡。醫管局宣布，採取一系列措施加強監察急症室病人的情況，包括職員會加密至每小時巡視急症室洗手間一次，並試行在無障礙洗手間試行安裝感應系統。



醫管局表示，即日起，提醒急症室職員加強巡視病人等候區，如果發現病人情況有異常，會即時提供協助及安排醫護人員提前為病人治療；病人在接受治療後，急症室會盡量安排風險較高的病人靠近醫護人員等候，醫護人員會定時監察病人情況；醫院職員會加密至每小時巡視急症室洗手間一次，包括無障礙洗手間，減低病人在洗手間內發生事故的風險。



醫管局現正在部分急症室試行引入科技系統，包括在部分醫院急症室的無障礙洗手間試行安裝感應系統，如果病人在洗手間內倒地或靜止一段時間，系統會發出警報通知醫護人員。



同時，醫管局計劃今年第三季開始在部分醫院急症室試行引入病人定位系統，合適的病人同意後，會在登記時獲發一個定位器，系統可追蹤病人在急症室的位置。日後新落成的醫院急症室均會裝設有關系統。

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