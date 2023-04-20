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港府正檢視建造運輸業人力，議員倡借鏡澳門輸入外勞

20/04/2023

　　立法會辯論輸入外勞問題，提出議案的自由黨議員邵家輝指，通關後業界希望重開店舖，惟因人手不足而未能成事，期望效法澳門，引入即日往返的外勞，相信既可以補充本地人手，亦不會對住屋構成壓力。他又建議外勞工資與本地勞工看齊，確保僱主優先聘用本地勞工，輸入外勞亦可設簽證期限及配額。


　
本港勞動力在2020-22年達到峰值
　
　　勞工及福利局局長孫玉菡稱，隨社會復常，本港多個行業均面對勞動力短缺情況，按照政府在上一輪人力資源推算結果，本港的勞動力會在2020-22年達到峰值，之後長期呈下降趨勢，當局推算本地人力供應在2022-27年，平均每年會下跌0.6%，預料到2027年整體會欠17萬勞動人口，當中以教育水平較低的勞動人口，人手短缺情況尤為明顯。他指，發展局和運輸及物流局正檢視建造業及運輸業人力情況，目標在本年中或之前，交代評估及提出建議。
　
林健鋒贊成即日往返模式輸入外勞
　
　　邵家輝表示，近期收到包括旅遊業、零售界等反映欠缺數以萬計的人手，而稅局過去一年減少派發37萬張稅表、本港超過65歲以上人口達20%，反映人手短缺源於移民潮及人口老化。


　　經民聯林健鋒預計，未來會有排山倒海的大型基建工程，政府與私人發展商經常鬥搶工人，如果情況惡化，再多鴻圖大計亦只會淪為空談，期望特區政府借鏡澳門和新加坡的經驗輸入外勞，亦贊成參照澳門即日往返模式輸入外勞。
　
邱達根建議推出數碼工作簽證
　
　　科技創新界立法會議員邱達根表示，政府推出的「高才通」是高端人才為主，但創科界亦難以聘請員工，希望政府推出數碼工作簽證，讓員工在內地工作及居住，但短期內可到香港工作，一段時間後允許申請為香港居民。同時希望擴大大灣區資歷互認範圍，包括新型創科的領域，認為對海外人才回流香港都有正面影響。
　
工聯會:人力資源足，只是未進入勞工市場
　
　　不過，工聯會梁子穎反對放寬輸入外勞，認為人力資源足夠，只是未有進入勞工市場，應該加人工、改善福利。他認為，有工無人做的其中一個原因是公屋申請入息限額太低，申請人無奈要轉做散工或兼職，而交通費過高、工時過長等，亦阻礙工人加入勞動市場。


　　工聯會理事長、選委界立法會議員黃國指出，香港勞動人口參與率在「亞洲四小龍墊底」，直言「好工一定有人做」，指合理工作強度、安全工作環境才是基本要求。

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