  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港燈已暫停涉停電事員工工作權限，否認借小停電拉低復電時間

25/04/2023

　　港島多個地區凌晨因電壓驟降引致停電，港燈發言人表示，已暫停負責涉事工地員工的工作授權的權限，有關員工正接受詳細調查。公司會按規定在4個星期內向監管機構提交詳細調查報告，並再次就事件引起客戶不便，衷心致歉。


　　發言人指，港燈在2021年沒有重大停電事故需即時通報機電署；全年共有162宗涉及範圍相對較小的停電事故，絕大部分涉及電纜受外來因素影響或設備故障等。當中涉及低壓配電設備的事故，由於不能如涉及高壓輸配電系統般可以遙控處理，需要工程人員到肇事現場親身處理，所需復電時間較長。低壓配電設備多位於舊區或較偏遠地區，工程人員更需爭分奪秒去盡早恢復供電，並不存在以小範圍停電事故拉低恢復供電時間平均數的說法。


　　港燈提及，事實上，《管制計劃協議》在2009年起開始引入客戶表現獎勵/罰款機制，當時已經引入「平均服務可用指數」。其後在2019年對機制作出改善，引入「平均電網供電復電時間」。希望藉有關安排提升供電可靠度，一旦遇上事故，盡量縮短客戶的恢復供電時間，即使較遍遠地區的客戶也可惠及。條文主要為提升供電機構對客戶的服務質素而增加。


　　港燈表示，至於有評論質疑港燈稱事故是由於意外接駁一條沒有紀錄的「後備電纜」所致，查實涉事的「後備電纜」，早年因進行電網線路改造，變為「後備電纜」。該條「後備電纜」儘管過去十多年來一直接駁在系統上，但是屬一條不在系統內使用的「後備電纜」，並非備用電纜，而該電纜在設備調試過程中意外通電。由於維持在不通電的狀態，該條「後備電纜」並沒有配置獨立的保護裝置。至於為何這條「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖上，期望在今次調查中找出原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

130.700

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.000

異動股

01024

快手－Ｗ

47.950

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 130.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.050
  • 01024 快手－Ｗ
  • 47.950
  • 00998 中信銀行
  • 4.290
  • 02269 藥明生物
  • 46.200
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 9.100
  • 目標︰$10.00
  • 01799 新特能源
  • 19.500
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 10.540
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 35.800
  • 目標︰$41.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.160
  • 目標︰$4.86
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.050
  • 00700 騰訊控股
  • 336.800
  • 00001 長和
  • 50.800
  • 00941 中國移動
  • 67.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.420
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.440
  • 目標︰--
  • 00148 建滔集團
  • 23.200
  • 目標︰$35.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.640
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2023 12:06  恒指低收324點報19635，藥明瀉6%，舜宇石藥美團挫半成

25/04/2023 09:48  李家超:地區行政檢討進入尾聲，不准許區議會成為「港獨」平台

25/04/2023 09:09  【大國博弈】美國制裁三名於中國境內的個人，涉嫌為北韓黑客洗錢

25/04/2023 08:30  【國際要聞】南韓總統尹錫悅周一抵美，展開一周國事訪問

25/04/2023 07:50  《國金頭條》企業財報優預期美股持穩，經濟前景難料上行乏力

25/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買中石油沽騰訊

25/04/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】德銀跟進中資電訊股，花旗及大摩削贛鋒、天齊目標

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

25/04/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８４９２，一個月拆息升至３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指穿250天後難估底 旅遊股勢頹現勿沾手
人氣文章

新聞>香港要聞

戲院商會：周六全港劃一票價30元料20萬人可受惠
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】德銀叫買電訊三寶　匯證睇好三桶油　click入嚟睇下
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

「開心香港」6大活動亮點懶人包！呢日全港戲院均一$30睇戲！4D、IMAX同價！周末會展大型美食市集，10萬張門票免費派，即睇搶飛方法！
人氣文章

健康解「迷」

常翹腳脊柱側彎易腰痛！物理治療師一招即Check腰大肌有無問題！3組伸展運動幫助改善
人氣文章

風水蔣知識

點解西貢咁多行山失足、遇溺意外？真有山神鬼怪、水鬼搵替身這回事？食得海鮮多，龍族眾生要報復？這3個月份郊遊玩水要特別小心！
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

自命比不上年輕少艾？獨有知性韻味、掌握男人心思，3個輕熟女的戀愛法則
人氣文章

港女講男．妮洛

期待關係有進展，目標卻不一致？遇上不婚不生的男人，應盡快離場還是繼續妥協？
人氣文章

Art & Living

朱銘的始與終：擺脫了束縛與框架，是海闊天空的藝術人生
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試 | 27款即食枸杞子！全部含重金屬！一款含7種除害劑！哪些品牌性價比高食得過？（即睇詳細評分、價錢）
人氣文章
冰鮮野生藍莓較細粒，營養價值較低？營養師拆解野生、種植藍莓之分別！
人氣文章
快活保養 | 忽發奇癮想吃朱古力？可能是身體缺乏鎂！半夜抽筋、經前焦慮易怒都關事！高含鎂量食物有哪些？朱古力要這樣選！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 13:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 13:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 13:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2023 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/04/2023
《午市前瞻》恒指穿250天後難估底 旅遊股勢頹現勿沾手
人氣文章香港要聞25/04/2023
戲院商會：周六全港劃一票價30元料20萬人可受惠
人氣文章大行報告25/04/2023
【大行炒D乜】德銀叫買電訊三寶　匯證睇好三桶油　click入嚟睇下
人氣文章香港要聞25/04/2023
港燈已暫停涉停電事員工工作權限，否認借小停電拉低復電時間
人氣文章香港要聞25/04/2023
李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟
人氣文章財經熱話25/04/2023
夥人大高瓴合作致力人工智能　快手業績視乎經濟復甦步伐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金