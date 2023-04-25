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消息：新一期居屋推9154伙市價62折出售，6屋苑觀塘佔3

25/04/2023

　　消息指，房委會新一期全新居屋今年中接受申請，涉及6個屋苑共9154伙，逾八成單位來自市區，為近年罕見。單位暫擬以市價六二折發售，售價介乎149萬至494萬元，平均呎價介乎約6280至9390元，其中啟悅苑為今期平均呎價最高的居屋項目。除了這批新單位外，房委會亦一併推售39個因取消買賣協議而收回的單位。


　　據悉，上述6個屋苑中，秀茂坪安達臣道3個屋苑，即安麗苑、安楹苑及安樺苑提供共逾3500伙，啟德啟悅苑毗鄰宋皇臺站有2000多伙，餘下的兆翠苑及朗天苑分別位於屯門及元朗，提供近3600伙。預計2025-26年入伙，年中開始接受申請，第四季攪珠，明年首季揀樓。


　　同時，今期居屋白表家庭入息及資產限額擬分別為6.2萬及147萬元，單身人士減半，兩者限額同樣較去年下調。房委會亦調整綠表人士持有物業的限制，與白表人士看齊，兩年內不得在香港擁有住宅物業。


　　消息指，今期居屋擬以六二折推售，較上一期「居屋2022」五一折推售的折扣率為低，主要因應私人住宅物業整體價格下跌，而「居屋2022」則有包括位於市區優越位置的單位。

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