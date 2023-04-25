消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千
25/04/2023
消息指，行政會議今日通過調高亂拋垃圾罰款金額建議，由1500元增加一倍至3000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物亦增加三倍至6000元，環境及生態局將向立法會提交修訂條例草案。
政府早前預料，新罰則最快今年第四季生效。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
25/04/2023
消息指，行政會議今日通過調高亂拋垃圾罰款金額建議，由1500元增加一倍至3000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物亦增加三倍至6000元，環境及生態局將向立法會提交修訂條例草案。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 17:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 17:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2023 16:41
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