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消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千

25/04/2023

　　消息指，行政會議今日通過調高亂拋垃圾罰款金額建議，由1500元增加一倍至3000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物亦增加三倍至6000元，環境及生態局將向立法會提交修訂條例草案。


　　政府早前預料，新罰則最快今年第四季生效。

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