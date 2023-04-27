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團結香港基金料未來十年公屋供應36萬伙超長策目標　輪候時間降至4.6年

27/04/2023

　　團結香港基金預測，公營房屋未來5個財政年度（2023/24至2027/28年度）年均落成量3.17萬個，將超出長遠房屋策略（長策）年均目標；公屋綜合輪候時間縮短至4.6年，將有可能達致政府訂下的4.5年輪候時間目標，前提為所有傳統及簡約項目都能落實或落成。

 

 （Rex攝）

 

 　　如無意外，未來10年預計將有約36萬個單位落成，比「長策」目標30.1萬個單位的目標高出20%。雖然北部都會區將佔第二個五年期公營房屋供應量最大單一來源，然而，當中超過一半，亦即約7萬個單位，有不少涉及現有租戶及土地佔用人，因此在收地和土地清理之前需處理。

 

 　　團結香港基金預測，未來5年（2023至27年）年均私人住宅落成量1.9萬伙，較對上一個五年期年均落成量1.82萬個單位為多，由於2022至23年有多個主要發展項目完成了土地行政程序，涉約9000伙供應。

 

 

 （資料圖片）

 

 　　該會稱，雖然預售樓花同意書申請和樓宇施工都呈正面走勢，但自2017/18年度以來熟地供應一直減少，因此預計第二個五年期（2028至2032年）平均每年將有1.39萬個單位落成，幅度回落。不過，預期長遠落成速度加快。該會亦稱，假設北部都會區內所有規劃申請項目都能得以推進落實，該第二個五年期的年均落成量將能達1.88萬個單位。

 

納米單位落成量料於2023年見頂回穩

 

　　該會表示，近年來置業市場偏好改變至傾向於中型單位。數據顯示，從2020年第二季開始，中型單位（實用面積430至752平方呎的乙類單位）其售出比率超過甲類單位（實用面積少於430平方呎）。加上政府設立280平方呎最低單位面積的要求，該會預期，納米單位落成量將於2023年達到頂峰，並在2024至2025年開始漸趨平穩。乙類單位落成量料於2024年起增加。

 

簡約公屋料於第二個五年期完成歷史任務

 

　　團結香港基金預測，未來10年公私營房屋最悲觀預計將有約36萬個單位落成。另公屋綜合輪候時間將有可能達政府訂下的4.5年輪候時間目標，前提為所有傳統及簡約項目都能落實或落成。團結香港基金副總裁葉文祺指出，簡約公屋屬以金錢買時間，以及為「無辦法之中的辦法」。若第二個五年期（2028/29至2032/33年度）傳統公屋落成量有所提升，簡約公屋將完成歷史任務，其用地最理想可釋放土地重作原有用途。


解決北都區供應延誤問題須鐵路基建先行


　　團結香港基金指出，雖北部都會區將佔第二個五年期公營房屋供應量最大單一來源。然而，當中超過一半，亦即約7萬個單位，有不少涉及現有租戶及土地佔用人，因此在收地和土地清理之前需處理。葉文祺指出，若政府精簡程序指施夠能落實，縮減造地年期，將有助未來房屋供應量增加及供應時間縮短，但前題為措施得以落實，以及解決人力、技術等先決條件。


　　對於如何解決北都區供應潛在延誤問題，葉文祺認為重要的是鐵路基建先行建造，釋放發展潛力；以及如何處理土地原有佔用人。


房委會應提供誘因交出公屋 如重推租置計劃


　　對於新一期居屋折扣率較上一期下降，以及收緊「綠表」資格。團結香港基金研究員梁躍昊指出，加強抽查之外，房委會應提供足夠誘因予其交出公屋，如考慮重推租置計劃。該會引重申建議延長居屋按揭擔保期。

撰文：經濟通採訪組

 

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