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港鐵(66)料年內重推小蠔灣第一期，改良招標條款

02/05/2023

　　港鐵(00066)物業及國際業務總監鄧智輝在傳媒午宴上表示，有信心本年內重推小蠔灣第1期項目，並將為重新招標注入「新元素」。


　　鄧智輝指出，對於較早前小蠔灣車廠項目第一期流標，可以理解發展商認為利息較高、經濟波動，市場氣氛未為最好，加上在運作中車廠上蓋建造樓宇難度較高。他又指，由於第一期項目涉及小蠔灣站及商場的連接口，因此工程不能延誤。公司將研究發展規模大、周期長問題，配合業界意見，為招標條款注入「新元素」。


　　港鐵於今年2月宣布，小蠔灣車廠項目第一期流標，並將適時重新招標。項目當時共收到3份標書，包括長實(01113)、會德豐地產。該項目佔地約30公頃，總樓面面積上限約131萬平方呎，住宅佔約124萬平方呎，商場佔約6.7萬平方呎，預期第一期可建1900伙，最快2030年落成。項目毗鄰預計2030年啟用的東涌線小蠔灣站。其時市場估值約39億至65億元，每呎樓面地價約3000至5000元。市場消息指出，由於整個小蠔灣項目已由港鐵一次過完成補地價，是次招標不設補地價條款，惟發展商除需要一筆過支付12億元入場費，中標與否取決於分紅比例，而中標者更要負責興建部分平台、車站設施及車廠等，商場部分未來須交還港鐵。

柏傲莊III留待新世界決定何時重推

　　他又預期，小蠔灣車站將於居民入住同一時間準備就緒及提供服務。他亦預期，於未來9至10個月期間，續有東涌東站一期，連同小蠔灣第一、二期項目推出，共提供約4500伙，惟實際時間表仍需視乎市場反應。鄧智輝認為，公司於過去10年推出3.8萬伙單位，且今天已批出發展中單位近1.8萬伙。雖然經濟將進入不同周期，但「鐵路+社區」發展模式不會停止，公司續改善招標方向，務求在不同經濟環境中「逆水行舟」，順利推出項目。


　　至於因牆身底座混凝土強度未及要求而拆卸重建的柏傲莊III，他稱，項目現時進入積極重建階段，並已交代新的關鍵日期，至於重推時間，則交由發展商新世界(00017)決定。

大圍圍方現時出租率逾90%

　　港鐵旗下商場方面，現時出租率達100%，鄧智輝料後市租金平穩向上。他指出，港鐵至年底前，商場組合將由14個增至16個，包括新增大圍站上蓋「圍方The Wai」，出租率現逾90%，料年底達100%；黃竹坑上蓋「THE SOUTHSIDE」現時出租率逾50%，將於年底分階段開放。


　　零售方面，他稱，可見通關對旗下商場零售有正面影響，並對於今年餘下時間復甦充滿信心，並料整體零售市道會好轉。此外，通關以後，整體港鐵亦受惠於關口人流增加，他冀今年鐵路業績爭取較好表現。

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