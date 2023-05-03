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警務處周五起調整入職要求，取消最低身高及體重限制

03/05/2023

　　警務處宣布，為了加強招聘，本周五(5日)起將調整警員、見習督察及輔警警員入職要求，取消投考者最低身高及體重要求，投考者戴眼鏡或隱形眼鏡，會被視為符合視力要求，但色覺測試的要求則維持不變。


　　如中英文成績未能達標，投考者亦可透過警方增設的中英文筆試代替。新增中英文筆試有約60題選擇題，答對一半等同取得中學文憑試中英文科2級成績，考試需時一小時。以往有意投考的人，如語文能力未達最低要求，就要等下屆文憑試重考。


　　上年度約4000多人投考警員，3000多人考見習督察。與前一個年度相若，最終取錄了554名警員和150名見習督察。獲取錄的警員增加近15%。


　　警方6月18日，將舉行第六次警察招募體驗日，亦提供今次新增警員中英文筆試，讓投考者即場考核。　


　　另外，警方由去年11月至今年4月，分別在廣州、泉州、廈門，武漢和北京的大學，招募當地讀書的香港學生，一共收到約155份入職申請，部分人已去到最後遴選階段。今個月再次到廣州，和福建的大學招募。

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