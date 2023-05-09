  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難

09/05/2023

　　勞工處下周一(15日)起推行《預防工作時中暑指引》，基於暑熱指數，將發出黃、紅、黑三個級別的工作暑熱警告。勞聯立法會議員林振昇認為，指引中的基本分類合適，但擔心低估個別工種的嚴重情況，又認為員工要獲得額外休息時間的門欖高。


　　林振昇在《香港電台》節目上舉例指，在機場停機坪擔任監察及指揮的員工，工作未必好大強度，但環境非常熱，加上飛機排出的廢氣，溫度可以再高三、四度，同樣需要額外休息時間，希望當局檢視個別情況。他又說，以暑熱指數作為標準，可能溫度高但指數不高，或低估高溫的實際影響，而且指引有扣減機制，擔心有個別僱主在工作地方只安裝少量風扇，工友根本未能實際受惠。


　　建造商會執行總監梁敬國稱，實際執行會遇到非常大困難，地盤工友少則約百人，大則逾千人，當中涉及許多工種，一個地盤管工很難去認知各個工種的情況。他又說，如需要宣布地盤休息，不同工種有不同休息時間，情況會很混亂，也不知如何通知所有工友，反問是否要在地盤用揚聲器大聲廣播。


　　物業服務聯盟主席甄韋喬表示，業界的工種以清潔工較多，執行時相對容易，但員工工作地點遍布不同地方，通知上或有難度，清潔工不像保安員有對講機，難以逐一打電話通知。他期望，當局設預警機制，可以有時間協調及配合。

 

撰文：經濟通採訪組

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.280

異動股

03988

中國銀行

3.440

異動股

00883

中國海洋石油

12.940

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.250
  • 03988 中國銀行
  • 3.360
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.940
  • 00981 中芯國際
  • 19.280
  • 02269 藥明生物
  • 44.900
股份推介
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.650
  • 目標︰$35.00
  • 02333 長城汽車
  • 9.450
  • 目標︰$9.70
  • 00728 中國電信
  • 4.430
  • 目標︰$6.00
  • 00973 L'OCCITANE
  • 21.800
  • 目標︰$26.00
  • 00839 中教控股
  • 7.250
  • 目標︰$8.24
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 329.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.100
  • 00005 滙豐控股
  • 59.200
  • 00939 建設銀行
  • 5.570
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.250
報章貼士
  • 00763 中興通訊
  • 23.600
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 12.940
  • 目標︰$15.00
  • 00358 江西銅業股份
  • 14.120
  • 目標︰$16.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/05/2023 15:07  中加互逐駐地領事，恒指午後跌逾400點，平保、友邦領跌

09/05/2023 14:53  《Ａ股行情》中特估回吐，滬指午後急倒跌1%，新華保險A挫6%

09/05/2023 11:05  【聚焦數據】4月美元計出口增8.5%，進口跌7.9%大遜預期

09/05/2023 09:45  【香港政情】李家超明天率團訪問重慶3日，將設瑜港合作會議機制

09/05/2023 08:43  【連環爆雷】銀行爆雷後首份金融穩定報告，聯儲局憂信貸萎縮

09/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒２１億元，買中海油沽建行

09/05/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】摩通上調公用股目標價，升煤氣評級至「中性」

05/05/2023 17:23  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車４月銷量創紀錄，中長線上望１６５銀

09/05/2023 12:19  《財資快訊》美電軟報７﹒８４７４，一個月拆息微升至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
人氣文章

新聞>香港要聞

港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
人氣文章

新聞>中國故事

【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

《乘風2023》| 第一集超好收視！6位必睇女藝人：蔡少芬重現TVB經典角色？Ella表演《戀人未滿》全場尖叫！天生歌姬A-Lin上節目為圓夢？ 2
人氣文章

時事要聞

工作暑熱警告下周一推 「紅黑」倡紮鐵等工種停工 惟無法律效力
人氣文章

娛樂情報

懶理在無綫年報排位暴跌 馮盈盈否認退出娛樂圈
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

尺寸的重要性：通粉？香蕉？牛奶蕉？女同事不愛「太大」，以為自己有希望？還是想太多？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

出發到日本三景之一：天橋立！入住小溫泉旅館，感受滿滿的昭和氣息
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

喜歡開車，卻遇上指揮官女友：車箱中的甜蜜激情，不消五分鐘便減退？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流感季節殺到？新冠個案上升？3類或會削弱免疫力食物要注意！雪糕都有份？
人氣文章
機械人：激嬲老婆點氹返？ 2
人氣文章
中西結合抗癌！治癌西藥或誘發高血壓！都會大學發現：丹參提取物可減副作用，有助增加抗癌效果
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 16:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 16:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2023 16:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/05/2023 16:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞09/05/2023
建造及物管界反映工作暑熱警告實際執行有困難
人氣文章香港要聞09/05/2023
港府申請承辦全運會8項目，相信香港有機會爭奪獎牌
人氣文章中國故事09/05/2023
【內房困局】佳源國際成首家清盤百強房企　重組獲支持仍在劫難逃
人氣文章香港政情09/05/2023
李家超:下周四舉行立法會行政長官互動交流答問會
人氣文章FOCUS09/05/2023
【FOCUS】進出口真冷假熱　弱復甦需「添柴」
人氣文章財經熱話09/05/2023
股神愈沽殺傷力愈降　比亞迪已屆吸納時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金