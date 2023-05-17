香港學生在全球閱讀能力研究中排名第二，僅次新加坡

香港學生在「全球學生閱讀能力進展研究」中，在43個國家和地區中排名第2，僅次於新加坡，屬於國際上最優等級。香港學生閱讀成績為573分，高於國際500分的平均分。由PIRLS 2006開始，香港更連續四屆排名全球前三名。





香港小四學生92%閱讀水平達至中等國際基準或以上



PIRLS研究由國際教育成就評價協會主辦，每五年進行一次，目的是評估各參與國家或地區九至十歲第四年級(相等於香港小四年級)學童使用母語閱讀的能力。上次研究即PIRLS 2006，香港學生閱讀成績為569分，排名第三，新加坡576分，排第二名，首位由俄羅斯奪得。



研究顯示，香港小四學生有92%閱讀水平達至中等國際基準或以上，高於全球平均比率的75%。成績達到最高基準等級(即達優秀國際基準的閱讀尖子)或以上水平的有21%，比2016年上升3%，而全球平均只有7%的學生達到該水平。



家庭社經地位對學生閱讀能力影響不顯著



PIRLS 2021顯示香港小四學生在閱讀「資訊類文章」的表現較閱讀「文藝類文章」的表現為佳，而學生在兩種文類的閱讀表現均較2016年進步。



教育局發言人說，PIRLS 2021研究結果顯示，相對於其他國家或地區，香港小四學生的家庭社經地位對學生閱讀能力的影響並不顯著，反映香港小學教育系統能為學生提供平等和優質的教育機會，而不同持份者的有效支援對提升學生的閱讀和語文能力起關鍵作用。研究結果亦顯示，家長的參與對學生的閱讀能力有正面影響。

撰文：經濟通採訪組



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